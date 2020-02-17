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Двухлетняя девочка спасла жизнь мамы, разблокировав ее телефон и вызвав помощь через Facebook (фото, видео)
В городе Пул (британское графство Дорсет), двухлетняя девочка спасла жизнь своей матери, проявив недюжинную для ее возраста сообразительность и хладнокровие.
Как сообщает издание Daily Mirror, 28-летняя медсестра Саманта Мизен потеряла сознание в результате обезвоживания организма, вызванного кишечной инфекцией. Она рухнула на пол кухни лицом вниз. В доме, кроме самой женщины, находились только трое ее детей — четырехлетний Итан, двухлетняя София и годовалый Финли.
София, увидев, что мама не подает признаков жизни, не растерялась. В то время, как у ее старшего брата, увидевшего маму в таком состоянии, началась истерика, девочка взяла мамин смартфон и разблокировала его, приложив к сенсорному экрану палец Саманты. Затем София открыла мессенджер Facebook и отправила видеозвонок своей бабушке Дебби Бейкер, кликнув по ее фотографии.
Бейкер, которая в это время была в графстве Херефордшир, почти в 260 километрах от дома Мизенов, спросила, где мама Софии. Девочка ответила, что маме плохо и показала ее, лежавшую на полу. Дебби сразу же вызвала «скорую помощь». София накрыла мать одеялом в ожидании приезда медиков.
Саманта, которую доставили в больницу, полностью восстановилась. И выступила с дочкой в телепрограмме This Morning на британском телеканале ITV.
«Я скорее бы ожидала помощи от Итана, потому что рассказывала ему, как вести себя в подобных ситуациях. Я и подумать не могла, что София впитывала все, что я говорила ее брату», — отметила Саманта. При этом Саманта признается, что никогда не учила детей пользоваться телефоном или компьютерами. «Не представляю, откуда София могла знать, что делать», — говорит она. Впрочем, женщина предполагает, что девочка, находясь рядом, просто неоднократно видела, как мама связывается с бабушкой через Facebook, и повторила ее действия.
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