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Камнем оторвало ногу: альпинистка из России погибла в горах Аргентины при страшных обстоятельствах

10:02 17 февраля 2020 526
Камнем оторвало ногу: альпинистка из России погибла в горах Аргентины при страшных обстоятельствах
Инф. «ФАКТОВ»

В горах Аргентины погибла альпинистка, которой во время спуска с вершины Аконкагуа камнем оторвало ногу. Ранее во время восхождения на гору Эльбрус (Россия) умер украинский альпинист.

О гибели альпинистки в Аргентине сообщает руководитель украинского клуба «Кулуар» Тарас Поздний, который не единожды бывал в походах вместе с Нелей Салдеевой.

«15-го числа группа в полном составе поднялась на вершину и начала спуск. Неля шла в хвосте группы, но за ней еще было около пяти ребят. Впереди и сзади шли другие восходители. На высоте 6300−6400 метров одинокий камень размером с футбольный мяч на огромной скорости врезался в ногу Нели в районе колена и просто оторвал ее», — сообщает Тарас Поздний.

По его словам, пострадавшей быстро наложили жгут и начали спускать альпинистку к месту, откуда бы ее мог забрать вертолет, но травма оказалась слишком тяжелой.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в горах Словакии погибли украинские альпинисты — инструктор Владимир Михалко и Ирина Скрылева. Трагедия случилась в Татрах во время спуска с маршрута.

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