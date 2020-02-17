- 10:44 В ожидании вакцины: в Китае научились бороться с коронавирусом средствами от малярии
- 10:40 Похолодание и осадки: синоптик рассказала о погоде на неделе
- 10:31 Alyosha намекнула на третью беременность
- 10:31 «Шахтер» – «Бенфика»: прогнозы букмекеров на матч 1/16 финала Лиги Европы
- 10:22 Мог сказать и хуже: священник РПЦ отказался извиняться за сравнение гражданских жен с проститутками
- 10:20 На Крещатике в Киеве горел известный ресторан: в сети показали фото последствий пожара
- 10:12 Где смотреть онлайн «Атлетико» — «Ливерпуль»: расписание трансляций матча Лиги чемпионов
- 10:07 Конфуз Елизаветы II: сайт королевской семьи отсылал посетителей смотреть китайскую порнографию
- 10:02 Камнем оторвало ногу: альпинистка из России погибла в горах Аргентины при страшных обстоятельствах
- 09:52 Умер легендарный вратарь «МЮ»: он спасал выживших в мюнхенской авиакатастрофе
- 09:47 Сергей Притула высмеял «1+1» за русский язык в сериалах
- 09:41 В киевском метро заметили странную растительность: сеть возмутили фото
Камнем оторвало ногу: альпинистка из России погибла в горах Аргентины при страшных обстоятельствах
В горах Аргентины погибла альпинистка, которой во время спуска с вершины Аконкагуа камнем оторвало ногу. Ранее во время восхождения на гору Эльбрус (Россия) умер украинский альпинист.
О гибели альпинистки в Аргентине сообщает руководитель украинского клуба «Кулуар» Тарас Поздний, который не единожды бывал в походах вместе с Нелей Салдеевой.
«15-го числа группа в полном составе поднялась на вершину и начала спуск. Неля шла в хвосте группы, но за ней еще было около пяти ребят. Впереди и сзади шли другие восходители. На высоте 6300−6400 метров одинокий камень размером с футбольный мяч на огромной скорости врезался в ногу Нели в районе колена и просто оторвал ее», — сообщает Тарас Поздний.
По его словам, пострадавшей быстро наложили жгут и начали спускать альпинистку к месту, откуда бы ее мог забрать вертолет, но травма оказалась слишком тяжелой.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в горах Словакии погибли украинские альпинисты — инструктор Владимир Михалко и Ирина Скрылева. Трагедия случилась в Татрах во время спуска с маршрута.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мама маленького мальчика так громко крикнула на всю улицу: «Брось каку!», что четыре мужика, оглядываясь, выбросили сигареты, а пятый шарахнулся от жены...