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Украинские альпинисты погибли в Словакии: в сети показали их фото
В горах Словакии погибли украинские альпинисты — инструктор Владимир Михалко и Ирина Скрылева. Ранее в Карпатах погибли два опытных альпиниста — Павел Витонюк и Роман Беркещук.
О трагедии сообщили в Федерации альпинизма и скалолазания Киева. Трагедия случилась в Татрах во время спуска с маршрута.
А в клубе «Вертикаль» сообщили, что гибель украинских спортсменов подтвердили словацкие спасатели. Обстоятельства несчастного случая пока что не известны.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Карпатах, в районе горы Гемба, погиб фрирайдер, который заблудился и замерз.
Иллюстративное фото со странички Федерации альпинизма и скалолазания Киева в Fasebook.
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Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!