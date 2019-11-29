Происшествия

Украинские альпинисты погибли в Словакии: в сети показали их фото

В горах Словакии погибли украинские альпинисты — инструктор Владимир Михалко и Ирина Скрылева. Ранее в Карпатах погибли два опытных альпиниста — Павел Витонюк и Роман Беркещук.

О трагедии сообщили в Федерации альпинизма и скалолазания Киева. Трагедия случилась в Татрах во время спуска с маршрута.

Ирина Скрилева

Владимир Михалко

А в клубе «Вертикаль» сообщили, что гибель украинских спортсменов подтвердили словацкие спасатели. Обстоятельства несчастного случая пока что не известны.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Карпатах, в районе горы Гемба, погиб фрирайдер, который заблудился и замерз.

Иллюстративное фото со странички Федерации альпинизма и скалолазания Киева в Fasebook.

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