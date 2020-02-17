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Alyosha намекнула на третью беременность (фото)

10:31 17 февраля 2020 253
певица Alyosha
Лилия МУЗЫКА, «ФАКТЫ»

Популярная певица Alyosha (Алена Кучер) с мужем, лидером группы «Антитела» Тарасом Тополей, ставшим недавно крестным для дочки Наталки Карпы, скоро снова станут родителями. Артистка сама намекнула на беременность во время большого совместного концерта с Vlad Darwin «Золота Середина» в Киеве. Да и заметно округлившийся животик уже не удается скрыть.

Alyosha пыталась скрыть фигуру под просторными нарядами, рюшами, но под одеждой четко видно изменившиеся формы.


*Фото Telegram «Особливе з Соломією»

Как пишет Соломия Витвицкая в своем Telegram-канале «Особливе з Соломією», Alyosha сама выдала себя во время выступления. Darwin сделал ей комплимент, что ей идут цветы. А она ответила, что ей «идут Топольки», после чего со сцены призналась в любви своему мужу Тарасу Тополе. Ранее он говорил, что мечтают о девочке.

Пока звездная пара не комментирует третью беременность.

Напомним, Тарас и Алена воспитываю сыновей Рому и Марка. Сейчас Alyosha с Vlad Darwin, воссоединившись в творческий дуэт после длительной паузы, отправились в гастрольный тур по Украие «Золота Середина». Очевидно, после его окончания певица уйдут в декретный отпуск. Накануне тура артисты впечатлили новым клипом «Торнадо».

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что певица Джамала объявила о второй беременности. Артистка впервые прокомментировала будущее пополнение и рассказала о необычной реакции мужа.

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