- 10:44 В ожидании вакцины: в Китае научились бороться с коронавирусом средствами от малярии
- 10:40 Похолодание и осадки: синоптик рассказала о погоде на неделе
- 10:31 Alyosha намекнула на третью беременность
- 10:31 «Шахтер» – «Бенфика»: прогнозы букмекеров на матч 1/16 финала Лиги Европы
- 10:22 Мог сказать и хуже: священник РПЦ отказался извиняться за сравнение гражданских жен с проститутками
- 10:20 На Крещатике в Киеве горел известный ресторан: в сети показали фото последствий пожара
- 10:12 Где смотреть онлайн «Атлетико» — «Ливерпуль»: расписание трансляций матча Лиги чемпионов
- 10:07 Конфуз Елизаветы II: сайт королевской семьи отсылал посетителей смотреть китайскую порнографию
- 10:02 Камнем оторвало ногу: альпинистка из России погибла в горах Аргентины при страшных обстоятельствах
- 09:52 Умер легендарный вратарь «МЮ»: он спасал выживших в мюнхенской авиакатастрофе
- 09:47 Сергей Притула высмеял «1+1» за русский язык в сериалах
- 09:41 В киевском метро заметили странную растительность: сеть возмутили фото
Alyosha намекнула на третью беременность (фото)
Популярная певица Alyosha (Алена Кучер) с мужем, лидером группы «Антитела» Тарасом Тополей, ставшим недавно крестным для дочки Наталки Карпы, скоро снова станут родителями. Артистка сама намекнула на беременность во время большого совместного концерта с Vlad Darwin «Золота Середина» в Киеве. Да и заметно округлившийся животик уже не удается скрыть.
Alyosha пыталась скрыть фигуру под просторными нарядами, рюшами, но под одеждой четко видно изменившиеся формы.
*Фото Telegram «Особливе з Соломією»
Как пишет Соломия Витвицкая в своем Telegram-канале «Особливе з Соломією», Alyosha сама выдала себя во время выступления. Darwin сделал ей комплимент, что ей идут цветы. А она ответила, что ей «идут Топольки», после чего со сцены призналась в любви своему мужу Тарасу Тополе. Ранее он говорил, что мечтают о девочке.
Пока звездная пара не комментирует третью беременность.
Напомним, Тарас и Алена воспитываю сыновей Рому и Марка. Сейчас Alyosha с Vlad Darwin, воссоединившись в творческий дуэт после длительной паузы, отправились в гастрольный тур по Украие «Золота Середина». Очевидно, после его окончания певица уйдут в декретный отпуск. Накануне тура артисты впечатлили новым клипом «Торнадо».
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что певица Джамала объявила о второй беременности. Артистка впервые прокомментировала будущее пополнение и рассказала о необычной реакции мужа.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мама маленького мальчика так громко крикнула на всю улицу: «Брось каку!», что четыре мужика, оглядываясь, выбросили сигареты, а пятый шарахнулся от жены...