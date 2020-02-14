Шоу-бизнес

Джамала рассказала о неожиданной реакции мужа на ее вторую беременность

Популярная певица Джамала, объявившая о второй беременности, впервые рассказала, как ее муж Бекир отреагировал на будущее пополнение в семье. Победительница «Евровидения» призналась в интервью Соломии Витвицкой для ее Telegram-канала «Особливе з Соломією», что почувствовала изменения в организме во время съемок клипа «Жалі».

Джамала призналась, что видео снимали почти двое суток. Она чувствовала усталость, помутнение в голове. Но тогда списала это на напряженный график и диету. Думала, что организму просто не хватает ресурса. А когда сделала тест на беременность, была счастлива. Радостной новостью она поделилась с мужем и получила неожиданную реакцию.

«Я сделала тест, потом сказала Бекиру. А он сказал: «Нет, еще не буду радоваться, надо пойти к врачу, чтобы он подтвердил. Потом я буду радоваться»,— поделилась Джамала.

Пока она не спешит рассекречивать срок беременности и пол будущего ребенка.

Напомним, Джамала с Бекиром воспитывают сына Эмира-Рахмана. О семейной жизни и воспитании ребенка певица рассказывала в интервью «ФАКТАМ».

Ранее певица Анна Седокова подогрела слухи о четвертой беременности.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter