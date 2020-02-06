Наталка Карпа породнилась с Тарасом Тополей (фото)

Шоу-бизнес

Популярная певица Наталка Карпа, впервые ставшая мамой в 38 лет в декабре 2019 года, крестила дочь Злату. Таинство прошло в Патриаршем соборе Воскресения Христового. Кумом певицы и ее мужа Евгения Терехова стал известный певец, лидер группы «Антитела» Тарас Тополя. Первыми фото с церемонии поделилась подруга Карпы, телеведущая Соломия Витвицкая, показав личико малышки.

«Во время таинства малышка была очень послушной, только несколько раз дала возможность услышать ее звонкий голосочек. Может, пойдет по стопам мамы или крестного Тараса Тополи», — написала Соломия и пожелала маленькой Злате счастья и здоровья.

На церемонии также присутствовала певица Светлана Тарабарова. Не пропустила событие телеведущая Катерина Осадчая.

Ранее Наталка Карпа показала первые фото на прогулке с дочерью и рассказала о непростых родах.

Также «ФАКТЫ» писали о том, что кумовьями Натальи Холоденко стали юморист Юрий Ткач и балерина Екатерина Кухар. Крестные подарили маленькой Вивьен меховую крыжму из белой норки.

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