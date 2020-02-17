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Украина

Россияне все время молчат: Лутковская рассказала о закулисье переговоров в Минске

12:06 17 февраля 2020 82
Президент-отель в Минске
Инф. «ФАКТОВ»

Во время переговоров Трехсторонней контактной группы в Минске, где собираются представители Украины, ОБСЕ, России, а также оккупированных территорий Донбасса, россияне преимущественно молчали.

Об этом в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала бывший украинский омбудсмен Валерия Лутковская, до 11 февраля 2020 года принимавшая участие в работе ТКГ.

«Раньше, когда основным переговорщиком была бывший первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко, а я туда приезжала как эксперт, обнаружила такую странность: представители Российской Федерации все время молчат. Они приходят, говорят «добрый день», а когда уходят — «до свиданья», — рассказала Валерия Лутковская.

По ее словам, когда она летом 2019 года приступила к работе, вопросы обмена удерживаемыми лицами зашли в тупик, из которого удалось выбраться, в том числе, и благодаря неформальному общению. «Мы жестко отстаивали нашу позицию, но порой прибегали и к шуткам за столом переговоров, и к кулуарным договоренностям», — отметила она, добавив, что шутки нужны были для того, чтобы увидеть хоть какую-то реакцию российских переговорщиков, которые порой выглядели как манекены.

«Вот представьте: сидят за столом восемь человек, двое из них не произносят ни слова. Надо понять, что они нас слышат? Надо. На шутки они реагируют сразу. Когда улыбаются, становится понятно: они с нами, они живые люди, они слышат, о чем идет речь», — добавила Валерия Лутковская.

Полный текст интервью с Валерией Лутковской о том, как шли переговоры в Минске, в том числе и об обмене пленными, читайте на сайте «ФАКТОВ».

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