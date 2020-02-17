- 12:23 Одинокая звезда сериала «Школа» похвасталась идеальным животиком
- 12:17 «Уже бы родила»: Каменских рассказала о беременности и летающей посуде
- 12:09 Женщине кроватью прищемило руку — «в плену» у мебели она провела 13 часов
- 12:06 Россияне все время молчат: Лутковская рассказала о закулисье переговоров в Минске
- 11:45 «Стояла на коленях»: Пугачева пыталась уберечь Галкина от коронавируса
- 11:38 Масштабный пожар уничтожил склады с сигаретами и спиртом в Одессе
- 11:38 Где смотреть онлайн «Шахтер» — «Бенфика»: расписание трансляций матча Лиги Европы
- 11:32 Не сплю и не ем: Богдан показал, чем занимается после увольнения
- 11:27 Раскулаченных крестьян привозили посреди зимы в тайгу, где им приходилось рыть себе землянки
- 11:24 На Оболони мужчина покончил с собой после неудачной операции: первые фото и видео
- 11:14 Онкобольная Алла Мазур показала, что помогает ей в борьбе с тяжелым недугом
- 11:12 В Киеве устроили стрельбу: в полиции рассказали подробности
Россияне все время молчат: Лутковская рассказала о закулисье переговоров в Минске
Во время переговоров Трехсторонней контактной группы в Минске, где собираются представители Украины, ОБСЕ, России, а также оккупированных территорий Донбасса, россияне преимущественно молчали.
Об этом в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала бывший украинский омбудсмен Валерия Лутковская, до 11 февраля 2020 года принимавшая участие в работе ТКГ.
«Раньше, когда основным переговорщиком была бывший первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко, а я туда приезжала как эксперт, обнаружила такую странность: представители Российской Федерации все время молчат. Они приходят, говорят «добрый день», а когда уходят — «до свиданья», — рассказала Валерия Лутковская.
По ее словам, когда она летом 2019 года приступила к работе, вопросы обмена удерживаемыми лицами зашли в тупик, из которого удалось выбраться, в том числе, и благодаря неформальному общению. «Мы жестко отстаивали нашу позицию, но порой прибегали и к шуткам за столом переговоров, и к кулуарным договоренностям», — отметила она, добавив, что шутки нужны были для того, чтобы увидеть хоть какую-то реакцию российских переговорщиков, которые порой выглядели как манекены.
«Вот представьте: сидят за столом восемь человек, двое из них не произносят ни слова. Надо понять, что они нас слышат? Надо. На шутки они реагируют сразу. Когда улыбаются, становится понятно: они с нами, они живые люди, они слышат, о чем идет речь», — добавила Валерия Лутковская.
Полный текст интервью с Валерией Лутковской о том, как шли переговоры в Минске, в том числе и об обмене пленными, читайте на сайте «ФАКТОВ».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Люся, а ты встречала в своей жизни такого мужчину, от одного прикосновения которого тебя бросало в дрожь? — Конечно! Буквально вчера я была на приеме у стоматолога…