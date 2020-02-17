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Женщине кроватью прищемило руку — «в плену» у мебели она провела 13 часов (фото)
Жительница британского города Честерфилд Клэр Монтелло попыталась достать из короба кровати MP3-плейер, когда подъемный механизм неожиданно вышел из строя. Кровать рухнула, прищемив левую руку женщины. 39-летняя Клэр оказалась в ловушке. Ее муж Франко ушел на работу в ночную смену. Детей дома не было. Телефона рядом не оказалось. А сосед, глухой 92-летний старик, не слышал ее отчаянных криков о помощи.
В итоге Монтелло провела «в плену» у мебели 13 часов — пока в 10.30 утра не вернулся супруг и не освободил ее. Всю ночь женщина провела в агонии. «Я думала, что умру. Не знаю, как не потеряла сознание от боли… Когда я увидела Франко, у меня вырвался вздох облегчения», — рассказала она.
Как сообщает издание The Sun, рука Клэр была практически расплющена. Женщина перенесла четыре операции и потеряла часть мышечной ткани. Медики опасаются, что она больше никогда не сможет двигать конечностью. И оценивают ее шансы примерно 50 на 50.
Пока жена была в больнице, 61-летний Франко избавился от «виновницы» происшествия. «Мы больше не будет пользоваться кроватями такого типа», — сказала Клэр.
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