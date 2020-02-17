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Новые тренды в маникюре: эффект брызг и отпечатка (фото)
На необычный дизайн решаются далеко не все, хотя он и нравится. А зря. Если вы чувствуете, что носили бы такой маникюр с удовольствием, не откажите себе в нем. Ваш возраст не имеет никакого значения, важен лишь стиль.
Быть в тренде всегда современно. Быть в тренде — значит, идти навстречу удаче и счастью в своей жизни.
Стильный дизайн ногтей всегда обратит на себя внимание. Он придаст вам уверенности и вдохновит на то, что может изменить вашу судьбу к лучшему.
О модных эффектах отпечатка пальца и брызг «ФАКТАМ» рассказала нейл-стилист из Румынии Кармен Саржи.
— Необычный дизайн для ультрамодных леди — с эффектом отпечатка пальца, — говорит Кармен Саржи. - Его выбирают креативные натуры, открытые для новых идей. Эффект отпечатка пальца лучше всего смотрится в сочетании с нюдом и пастельными тонами. Великолепен этот дизайн в тандеме с матовым покрытием. Для большего эффекта можно добавить немного акриловой пудры. Но и с глянцевой отделкой эффект отпечатка очень красив.
— А с какими цветами этот дизайн лучше не сочетать?
— С красным, зеленым, синим. Так как отпечаток обычно черный, для безупречного эффекта его лучше комбинировать со светлыми контрастными тонами.
— Можно ли компоновать эффект отпечатка пальца с другими дизайнами?
— Один из таких — абстракция. Она может быть выполнена в белом или, к примеру, красном цвете. Абстрактный узор смотрится безупречно в любой комбинации.
— Уместен ли такой маникюр для офиса?
— Конечно. Он может выглядеть достаточно элегантно. Важно, чтобы маникюр был выполнен безупречно.
— А для вечеринки этот дизайн подойдет?
— Безусловно. В этом случае для фона выбирайте более веселый цвет. На вечеринке всегда ценится необычность — это общеизвестно.
— Как лучше сочетать данный дизайн с украшениями?
— Если фон нюдовый, а отпечаток выполнен в черном, смело надевайте экстравагантные блестящие украшения.
— Какие дизайны вы бы назвали не менее необычными, чем эффект отпечатка пальца?
— Имитацию камня. Это довольно простой дизайн, и в то же время он не останется не замеченным. К слову, он красив во многих цветовых комбинациях. Это великолепно в тандеме с черным и белым, розовым и персиковым. Можно даже добавить немного блеска.
Еще один модный дизайн — эффект брызг. Он стильно смотрится на матовом покрытии. Фон может быть розовым, а брызги — черные.
— Как сочетать необычные дизайны с одеждой? Наверняка это непросто.
— Никаких правил нет. Руководствуйтесь собственным вкусом. В образе все должно быть гармонично — и это главный критерий. Стильный маникюр прекрасно сочетается с модной одеждой.
— Действительно, нельзя ведь быть чуть-чуть в тренде. Как вы думаете, какой дизайн будет в моде весной и летом?
— Популярными будут дизайны с абстракциями. И, конечно, эффекты отпечатка пальца и фактуры камня будут востребованы. Сейчас они вовсю набирают популярность.
— Как известно, творческим личностям необходимо вдохновение. Кто-то черпает его в природе, кто-то — в искусстве. Кармен, а что вдохновляет вас сейчас на творчество?
— Работы ведущих мастеров в Instragram — один из мощных источников вдохновения. Смотрю на них, любуюсь, и мне хочется создать что-то еще более необычное. И, конечно же, вдохновляют слова благодарности моих клиенток. Они говорят: «Мы очарованы тем, что вы делаете». И всегда ждут от меня новых идей. Я не могу обмануть их ожидания. Постоянно слежу за трендами, осваиваю новые технологии. Без этого сейчас нельзя. И, думаю, не только в работе нейл-стилиста. Мир меняется, и мы должны быть мобильны. Тем более, если речь идет о мире моды.
— Опишите свою творческую лабораторию, где рождаются дизайны. Как это происходит?
— Мое рабочее пространство просторное, достаточно простое и всегда чистое. Преобладает белый цвет. Мне нравится в этом пространстве творить. Самая интересная часть моей работы — воплощать идеи, которые меня вдохновили. Я много экспериментирую. Поиск — постоянное состояние в творческом процессе. Возникает идея, потом отшлифовывается, возможно, видоизменяется, и снова работа продолжается. И когда получается что-то необыкновенное, я испытываю настоящее счастье.
— Что, по вашему мнению, изменится в ногтевом искусстве через пять, десять и двадцать лет?
- Даже предположить сложно. Ведь мода меняется так стремительно! Думаю, дизайны ногтей будут еще красивее и совершенней. Какими именно они будут, сможем увидеть только тогда, когда настанет их время. А сейчас мы находимся на пути совершенствования.
— Многие девушки мечтают сегодня стать мастерами маникюра. Назовите пять причин для выбора этой профессии.
— Прежде всего, это возможность творческой реализации. И если вы человек креативный, это главная причина. Во-вторых, это способ получать положительные эмоции посредством общения с клиентами. Они делятся с вами своим жизненным опытом, и порой такой опыт является бесценным. Третья причина такова. Если вам нравится делать людей счастливыми, эта профессия — то, что нужно. Женщина приходит к вам порой в расстроенных чувствах — у нее могут быть проблемы в семье, на работе. Но когда она видит в конце концов свой маникюр, мысли о неудачах отступают, на ее устах появляется улыбка.
— А, как известно, к счастью идут со счастливым лицом.
— Совершенно верно. А еще говорят, что красота спасет мир — и это четвертая причина. А пятая? Да, наша работа не из легких, но она, поверьте, замечательная. Я выбрала ее и счастлива все это время.
Ранее Кармен Саржи рассказала «ФАКТАМ», какие дизайны с нюдом сейчас популярны.
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Фото из альбома Кармен Саржи
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— Ну все! Осталось нырнуть в прорубь, поесть блинов, подарить любимому пену для бритья, получить цветы, испечь кулич — и... лето-о-о!!!