Новые тренды в маникюре: эффект брызг и отпечатка (фото)

Стиль жизни

На необычный дизайн решаются далеко не все, хотя он и нравится. А зря. Если вы чувствуете, что носили бы такой маникюр с удовольствием, не откажите себе в нем. Ваш возраст не имеет никакого значения, важен лишь стиль. Быть в тренде всегда современно. Быть в тренде — значит, идти навстречу удаче и счастью в своей жизни. Стильный дизайн ногтей всегда обратит на себя внимание. Он придаст вам уверенности и вдохновит на то, что может изменить вашу судьбу к лучшему. О модных эффектах отпечатка пальца и брызг «ФАКТАМ» рассказала нейл-стилист из Румынии Кармен Саржи.

— Необычный дизайн для ультрамодных леди — с эффектом отпечатка пальца, — говорит Кармен Саржи. - Его выбирают креативные натуры, открытые для новых идей. Эффект отпечатка пальца лучше всего смотрится в сочетании с нюдом и пастельными тонами. Великолепен этот дизайн в тандеме с матовым покрытием. Для большего эффекта можно добавить немного акриловой пудры. Но и с глянцевой отделкой эффект отпечатка очень красив.

Эффект отпечатка пальца очень красиво смотрится в сочетании с нюдовым покрытием

— А с какими цветами этот дизайн лучше не сочетать?

— С красным, зеленым, синим. Так как отпечаток обычно черный, для безупречного эффекта его лучше комбинировать со светлыми контрастными тонами.

— Можно ли компоновать эффект отпечатка пальца с другими дизайнами?

— Один из таких — абстракция. Она может быть выполнена в белом или, к примеру, красном цвете. Абстрактный узор смотрится безупречно в любой комбинации.

В тандеме с абстракцией эффект отпечатка пальца смотрится стильно

— Уместен ли такой маникюр для офиса?

— Конечно. Он может выглядеть достаточно элегантно. Важно, чтобы маникюр был выполнен безупречно.

— А для вечеринки этот дизайн подойдет?

— Безусловно. В этом случае для фона выбирайте более веселый цвет. На вечеринке всегда ценится необычность — это общеизвестно.

Такой дизайн элегантен и уместен даже для офиса

— Как лучше сочетать данный дизайн с украшениями?

— Если фон нюдовый, а отпечаток выполнен в черном, смело надевайте экстравагантные блестящие украшения.

— Какие дизайны вы бы назвали не менее необычными, чем эффект отпечатка пальца?

— Имитацию камня. Это довольно простой дизайн, и в то же время он не останется не замеченным. К слову, он красив во многих цветовых комбинациях. Это великолепно в тандеме с черным и белым, розовым и персиковым. Можно даже добавить немного блеска.

Эффект каменной фактуры – тренд 2020 года

Еще один модный дизайн — эффект брызг. Он стильно смотрится на матовом покрытии. Фон может быть розовым, а брызги — черные.

В тренде эффект брызг

— Как сочетать необычные дизайны с одеждой? Наверняка это непросто.

— Никаких правил нет. Руководствуйтесь собственным вкусом. В образе все должно быть гармонично — и это главный критерий. Стильный маникюр прекрасно сочетается с модной одеждой.

— Действительно, нельзя ведь быть чуть-чуть в тренде. Как вы думаете, какой дизайн будет в моде весной и летом?

— Популярными будут дизайны с абстракциями. И, конечно, эффекты отпечатка пальца и фактуры камня будут востребованы. Сейчас они вовсю набирают популярность.

— Как известно, творческим личностям необходимо вдохновение. Кто-то черпает его в природе, кто-то — в искусстве. Кармен, а что вдохновляет вас сейчас на творчество?

— Работы ведущих мастеров в Instragram — один из мощных источников вдохновения. Смотрю на них, любуюсь, и мне хочется создать что-то еще более необычное. И, конечно же, вдохновляют слова благодарности моих клиенток. Они говорят: «Мы очарованы тем, что вы делаете». И всегда ждут от меня новых идей. Я не могу обмануть их ожидания. Постоянно слежу за трендами, осваиваю новые технологии. Без этого сейчас нельзя. И, думаю, не только в работе нейл-стилиста. Мир меняется, и мы должны быть мобильны. Тем более, если речь идет о мире моды.

— Опишите свою творческую лабораторию, где рождаются дизайны. Как это происходит?

— Мое рабочее пространство просторное, достаточно простое и всегда чистое. Преобладает белый цвет. Мне нравится в этом пространстве творить. Самая интересная часть моей работы — воплощать идеи, которые меня вдохновили. Я много экспериментирую. Поиск — постоянное состояние в творческом процессе. Возникает идея, потом отшлифовывается, возможно, видоизменяется, и снова работа продолжается. И когда получается что-то необыкновенное, я испытываю настоящее счастье.

Кармен Саржи: «Мода меняется очень стремительно. Думаю, дизайны будут все красивее»

— Что, по вашему мнению, изменится в ногтевом искусстве через пять, десять и двадцать лет?

- Даже предположить сложно. Ведь мода меняется так стремительно! Думаю, дизайны ногтей будут еще красивее и совершенней. Какими именно они будут, сможем увидеть только тогда, когда настанет их время. А сейчас мы находимся на пути совершенствования.

— Многие девушки мечтают сегодня стать мастерами маникюра. Назовите пять причин для выбора этой профессии.

— Прежде всего, это возможность творческой реализации. И если вы человек креативный, это главная причина. Во-вторых, это способ получать положительные эмоции посредством общения с клиентами. Они делятся с вами своим жизненным опытом, и порой такой опыт является бесценным. Третья причина такова. Если вам нравится делать людей счастливыми, эта профессия — то, что нужно. Женщина приходит к вам порой в расстроенных чувствах — у нее могут быть проблемы в семье, на работе. Но когда она видит в конце концов свой маникюр, мысли о неудачах отступают, на ее устах появляется улыбка.

— А, как известно, к счастью идут со счастливым лицом.

— Совершенно верно. А еще говорят, что красота спасет мир — и это четвертая причина. А пятая? Да, наша работа не из легких, но она, поверьте, замечательная. Я выбрала ее и счастлива все это время.

Ранее Кармен Саржи рассказала «ФАКТАМ», какие дизайны с нюдом сейчас популярны.

Фото из альбома Кармен Саржи

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