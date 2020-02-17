Собака принесла в дом из леса новорожденного медвежонка весом 540 граммов (фото, видео)

Мир

Собака супружеской пары из американского штата Виргиния после прогулки по лесу вернулась домой с неожиданной находкой. Пес принес в зубах хозяевам крошечного новорожденного медвежонка. Малыш, весивший всего 540 граммов, страдал от сильного обезвоживания, но в целом был здоров и невредим. Куда подевалась его мать — неизвестно. Не исключено, что он осиротел.

Поскольку супруги не знали, что делать со зверьком, они передали его местному центру защиты диких животных. Там, как сообщает издание Bored Panda, детеныша американского черного медведя выходили, выкармливая из бутылочки. При нем круглосуточно дежурил кто-то из персонала.

Позже набравшего вес малыша отдали в приемную семью. Биологи присмотрели берлогу, где жила медведица с малышами, и оставили сиротку у входа. Его благополучно усыновили. И теперь найденыш живет на воле вместе с новыми родственниками.

Когда медвежонок вырастет, его вес может достигать 250 килограммов.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что укоризненный взгляд собаки покорил сеть.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter