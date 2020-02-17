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- 13:06 Собака принесла в дом из леса новорожденного медвежонка весом 540 граммов
Собака принесла в дом из леса новорожденного медвежонка весом 540 граммов (фото, видео)
Собака супружеской пары из американского штата Виргиния после прогулки по лесу вернулась домой с неожиданной находкой. Пес принес в зубах хозяевам крошечного новорожденного медвежонка. Малыш, весивший всего 540 граммов, страдал от сильного обезвоживания, но в целом был здоров и невредим. Куда подевалась его мать — неизвестно. Не исключено, что он осиротел.
Поскольку супруги не знали, что делать со зверьком, они передали его местному центру защиты диких животных. Там, как сообщает издание Bored Panda, детеныша американского черного медведя выходили, выкармливая из бутылочки. При нем круглосуточно дежурил кто-то из персонала.
Позже набравшего вес малыша отдали в приемную семью. Биологи присмотрели берлогу, где жила медведица с малышами, и оставили сиротку у входа. Его благополучно усыновили. И теперь найденыш живет на воле вместе с новыми родственниками.
Когда медвежонок вырастет, его вес может достигать 250 килограммов.
Its raining at the Center today, but we couldnt be happier.. We received word from DGIF that yesterday this little bear cub was successfully fostered out to a wild bear mom with three other young ones!. Grow up big and strong in the wild with your new family, little one!. This bear (patient #20−0084) was the second successful foster that weve had in 2020! The first was bear patient #20−0064. To read more about these cubs stories, visit our website!. #wildlife #blackbearsofinstagram #wildlifeconservation #conservationeducation #wildlifehospital #wildlifemedicine #blackbear
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