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Мир

«Неужели съешь все без меня?»: укоризненный взгляд собаки покорил сеть (видео)

11:48 14 февраля 2020 78
Собака Шайло
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

В сети стало вирусным видео, главным героем которого стала собака по кличке Шайло. Взгляд пса, который по-человечески укоризненно смотрит на свою хозяйку, жительницу американского штата Флорида Кайлу Клир, покорил пользователей соцсетей.

Шайло с большим неодобрением смотрит на Кайлу, которая ест печенье и не делится с ним. Собака то становится на задние лапы, упираясь в колено хозяйки передней, то опускается на пол. И практически не сводит с нее глаз с презрительным прищуром, отвлекаясь лишь на мгновения.

«Неужели ты собираешься съесть все это одна?», «Жадность — это плохо», «Какое восхитительное выражение морды!», — писали в комментариях.

А Клир призналась, что обычно Шайло удается ее убедить поделиться лакомством. У нее просто не хватает духа отказать, когда он «корчит такие рожи».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что собака проглотила помолвочное кольцо хозяйки.

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