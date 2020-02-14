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«Неужели съешь все без меня?»: укоризненный взгляд собаки покорил сеть (видео)
В сети стало вирусным видео, главным героем которого стала собака по кличке Шайло. Взгляд пса, который по-человечески укоризненно смотрит на свою хозяйку, жительницу американского штата Флорида Кайлу Клир, покорил пользователей соцсетей.
Шайло с большим неодобрением смотрит на Кайлу, которая ест печенье и не делится с ним. Собака то становится на задние лапы, упираясь в колено хозяйки передней, то опускается на пол. И практически не сводит с нее глаз с презрительным прищуром, отвлекаясь лишь на мгновения.
«Неужели ты собираешься съесть все это одна?», «Жадность — это плохо», «Какое восхитительное выражение морды!», — писали в комментариях.
А Клир призналась, что обычно Шайло удается ее убедить поделиться лакомством. У нее просто не хватает духа отказать, когда он «корчит такие рожи».
Ранее «ФАКТЫ» писали, что собака проглотила помолвочное кольцо хозяйки.
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