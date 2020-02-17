«Тоттенхэм» — «Лейпциг»: онлайн видео голов матча Лиги чемпионов

Спорт

В среду, 19 февраля, в Лондоне состоится первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов между финалистом прошлого турнира английским «Тоттенхэмом» и второй командой чемпионата Германии «Лейпцигом», который доверено судить служителям Фемиды из Турции во главе со знаменитым рефери Джюнейтом Чакыром (начало встречи — в 22:00).

Отметим, что пути соперников в еврокубках пересекутся всего лишь второй раз. В далеком 1974 году «Тоттенхэм» и «Лейпциг» (тогда еще «Локомотив»), представлявший ГДР, противостояли друг другу в полуфинале Кубке УЕФА. Тогда англичане уверенно прошли соперника (2:0 — в Лондоне и 2:1 — в Лейпциге), но в финале по сумме двух встреч уступили голландскому «Фейеноорду» — 2:4.

В текущем чемпионате Англии подопечные Жозе Моуриньо, возглавившего «шпор» в ноябре прошлого года, занимают пятое место. В последнем матче лондонцы в компенсированное время вырвали победу на поле «Астон Виллы» — 3:2.

Что же касается парней 32-летнего Юлиана Нагельсманна, то в нынешнем сезоне они реально претендуют на триумф в бундеслиге. После разгрома «Вердера» (3:0) «Лейпциг» всего на одно очко отстает от лидирующей «Баварии».

По мнению букмекеров, фаворит предстоящей встречи на «Тоттенхэм Стэдиум» — команда Жозе Моуриньо, недавно постригшегося налысо. Ставки на победу «Тоттенхэма» принимают с коэффициентом 2,33, на ничью — 3,50, на выигрыш «Лейпцига» — 3,10.

Видео голов в поединке в режиме онлайн смотрите на сайте «ФАКТОВ» в этой новости.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что один из лидеров «Тоттенхэма» Деле Алли неудачно пошутил о коронавирусе.

Фото Twitter ФК «Тоттенхэм»

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