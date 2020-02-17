Руки не мыть: в симферопольских школах ввели «водные» ограничения

Украина

В школах Симферополя ввели негласное ограничение на использование воды из-за ее дефицита на полуострове. Об этом свидетельствуют сообщения в соцсетях, которые получили родители детей. Напомним, оккупационные «власти» Симферополя утверждают, что воды в городе осталось всего на три месяца. Об этом в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказал переселенец из Крыма, журналист Павел Казарин.

В частности, их обязали обеспечить детей влажными салфетками и жидкими антисептиками.

Также учителя в некоторых школах родителей просят приносить воду для цветов.

Оккупационные «власти» Симферополя информацию о жестком контроле за потреблением воды в учреждениях образования не подтверждают, заявляя лишь, что во всех школах прошли классные часы на тему бережного обращения с водными ресурсами.

Кроме того, бассейны для плавания и автомойки в Симферополе продолжают работать.

Напомним, ранее «ФАКТЫ» писали, кому на самом деле не хватает пресной воды в Крыму.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter