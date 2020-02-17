24.30 / 24.51 26.31 / 26.66
Киев: +8
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Руки не мыть: в симферопольских школах ввели "водные" ограничения

14:23 17 февраля 2020 389
Руки не мыть: в симферопольских школах ввели «водные» ограничения
Инф. «ФАКТОВ»

В школах Симферополя ввели негласное ограничение на использование воды из-за ее дефицита на полуострове. Об этом свидетельствуют сообщения в соцсетях, которые получили родители детей. Напомним, оккупационные «власти» Симферополя утверждают, что воды в городе осталось всего на три месяца. Об этом в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказал переселенец из Крыма, журналист Павел Казарин.

В частности, их обязали обеспечить детей влажными салфетками и жидкими антисептиками.

Также учителя в некоторых школах родителей просят приносить воду для цветов.

Оккупационные «власти» Симферополя информацию о жестком контроле за потреблением воды в учреждениях образования не подтверждают, заявляя лишь, что во всех школах прошли классные часы на тему бережного обращения с водными ресурсами.

Кроме того, бассейны для плавания и автомойки в Симферополе продолжают работать.

Напомним, ранее «ФАКТЫ» писали, кому на самом деле не хватает пресной воды в Крыму.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Кэролайн Флэк

Бывшая девушка принца Гарри покончила с собой (фото, видео)

пирожные

В Москве девушка победила на конкурсе по поеданию пирожных и тут же умерла

гороскоп

Водолея ждет резкий поворот в судьбе, а Рыб — предложение, о котором мечтали: гороскоп на неделю

банк

В Николаеве ночью взорвали банкомат "Приватбанка": стало известно, сколько похитили налетчики (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер