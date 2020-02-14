Зеленский готовится дать воду в Крым? Почему это катастрофа для Украины

Украина

Несколько дней в Украине не утихали споры о том, нужно ли возобновлять подачу воды в аннексированный Крым. Настоящий скандал разгорелся после того, как в эфире «Прямого» канала лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что лично он не против подачи воды в Крым в обмен на восстановление контроля над украинской границей. «Если дать воду в Крым, то будем иметь большое преимущество в переговорах по Донбассу — моя личная позиция, я буду считать это достаточным компромиссом. Я на такое бы пошел, потому что в Крыму водой будут пользоваться граждане Украины»,— отметил Арахамия. Правда позже, пытаясь замять скандал, глава фракции «Слуга народа» сказал, что его неправильно поняли, а эта фраза и вовсе была вырвана из контекста. Об этом Арахамия написал на своей странице в Facebook. Депутат, в частности, отметил, что во фракции никогда не поднимался вопрос о возобновлении подачи воды на аннексированный полуостров. «Отдельно хочу принести извинения гражданам Украины, переселенцам, крымчанам, которых могли обидеть мои слова, даже несмотря на то, что они были вырваны из контекста и, на самом деле, были трактовкой предположений, высказанных не мною», — написал депутат. Тем не менее некоторые политологи уверены, что такие «предположения» в СМИ появляются не случайно и возобновление подачи воды в Крым — лишь дело времени. Например, первый президент Украины Леонид Кравчук высказалсяся в том смысле, что воду крымчанам можно было бы продавать. «Мы все покупаем в России. И часто переплачиваем. Ничего не падает нам с неба, мы все делаем своими руками. Можно и нужно было рассмотреть этот вопрос», — считает Кравчук. При этом он отметил, что поскольку Россия закрепила статус полуострова в своем законодательстве, то ни о каком жесте доброй воли говорить нельзя, хотя коммерческие отношения и возможны. «Время доброй воли, когда в мире существует другая система отношений, прошло», — подчеркнул Кравчук. Между тем Комитет ВР по правам человека, казалось бы, поставил точку в этом вопросе. До окончания оккупации полуострова никакой воды из Днепра в Крыму не будет. Сдержат ли власти слово? Не поддадутся ли соблазну пустить воду на полуостров в обмен на что-то? Об этом «ФАКТЫ» побеседовали с известным журналистом, переселенцем из Крыма Павлом Казариным.

«Запасов пресной воды в Крыму осталось на четыре месяца»

— Да, ситуация с пресной водой в Крыму сейчас действительно катастрофическая, — сказал Павел Казарин в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ». — В Симферополе, например, запасов осталось всего на три месяца. В целом по полуострову запасов чуть больше, но говорят, что воды хватит месяца на четыре. Примерно до июня. И этого оккупационным властям никак не исправить.

В Крыму всегда был дефицит воды. После строительства Северо-Крымского канала, с начала 1970-х, до 90% пресной воды на полуостров поступало из Днепра. В апреле 2014 года прекратилась подача воды в Крым — там начались проблемы. Российские оккупационные власти первое время строили водозаборы на территории Северного Крыма и пробурили около четырех десятков скважин. Но все это привело засолению почв.

До аннексии в 2014 году на территории Северного Крыма было распространено сельское хозяйство, а после засоления почв оно сошло на нет. Вода, которая поступала из Днепра, позволяла выращивать в Крыму те культуры, которые традиционно требуют большого количества воды. Например — рис. Теперь же, в условиях дефицита воды, этого больше нет. Крымские чиновники — представители оккупационной администрации вышли с предложением использовать для полива сточные воды. Не знаю, честно говоря, насколько такая идея имеет право на существование с точки зрения экологических норм, но крымчане готовы пойти даже на такой шаг.

— Как вы думаете, перед аннексией Крыма Путин знал или хотя бы догадывался о том, что могут быть такие проблемы с пресной водой на полуострове?

— Я не знаю, было ли это известно Путину, но те люди, которые готовили аннексию, они должны были знать, что Крым получает электроэнергию и воду с материка. Но если электричество можно поставлять по энергомосту из Краснодарского края, то с водоснабжением все намного сложнее. В мире есть примеры сложных водопроводов. Вот, например, Турция поставляет воду на территорию Турецкой республики Северного Кипра, которая так же существует в непризнанном формате несколько десятилетий. Там примерно 250 тысяч населения. А в Крыму — до 3 миллионов. Не уверен, что можно проложить водопровод, который мог бы напоить 3 миллиона человек.

— Тогда получается, что это был просчет россиян? Или они надеялись захватить и часть материковой Украины?

— Сложно сказать. Люди, которые готовили аннексию, должны были понимать, что это неслыханное дело в XXI веке — захватить чужую территорию. Да и вообще, подобных историй в мировой практике после 1945 года было лишь шесть. Но там масштабы гораздо меньше, чем аннексия Крыма. Поэтому вполне может быть, что те люди, которые готовили захват украинского полуострова, действовали в рамках логики «снявши голову, по волосам не плачут». И раз уж мы идем на большое преступление, то давайте сейчас не будем задумываться о бытовых нюансах.

«Некоторые украинские политики уже говорят, что подачу воды можно на что-то обменять»

— Если Украина проявит твердость и вода в Крым не пойдет, людям действительно будет нечего пить?

— Если питьевую воду пускать еще и на бытовые нужды, на гигиенические потребности, то ее может хватить. Но аквапарки и гостиницы останутся без воды. В Крым, по отчетам российских властей, приезжают ежегодно несколько миллионов отдыхающих из РФ. Значит, они не будут приезжать отдыхать в Крым.

Кроме того, на полуострове много российских военных баз. Они тоже могут остаться без воды. Я вам могу сказать, что на самом деле вопрос подачи воды в Крым — это не про гуманитарную проблему. Это история про то, что «давайте поможем россиянам вести свой бизнес на территории полуострова, а также содержать свои военные базы».

— С одной стороны — тот факт, что Крым не сможет прожить без материковой воды, — это наш козырь. Но, с другой — этот же самый козырь может использовать и Путин при переговорах с Украиной. Вот сейчас некоторые политологи говорят: если мы не пустим в Крым воду, может сорваться встреча нормандской четверки, которая планируется на апрель 2020 года. Если не пустим воду, не будет обмена пленными. Получается, Путин начинает нас шантажировать нашим же козырем? Как думаете, выстоим?

— Пока подобных требований со стороны РФ мы не слышим. Если они и звучат, то лишь в кулуарах. А вот некоторые украинские политики уже начинают говорить о том, что подачу воды на полуостров можно обменять на что-то еще. Вот это недопустимо. Та формула, которую предлагал Давид Арахамия, мол, давайте дадим воду в обмен на Донбасс и восстановление контроля над украинской границей, она неправильная. Это получается, что у вас надо украсть два кошелька, для того чтобы вы смирились с кражей одного, и тогда вам вернут другой? В чем тут логика, не понимаю?

— До Арахамии примерно такую же мысль осенью высказывал депутат от «Слуги народа» Юрий Аристов. Такое впечатление, что украинское общество проверяют на предмет того, проглотит или нет.

— Есть ощущение, что украинское общество тестируют, как оно отреагирует, если власть начнет переводить вопрос о возобновлении поставок воды в Крым в практическую плоскость. И это немного пугает. Потому что власть должна понимать, что такое «стратегические красные линии», вне зависимости от общественной реакции. Существует такая поговорка: «Если нельзя, но очень хочется, то все-равно нельзя».

— Возможны ли тайные договоренности по этому вопросу?

— Я не уверен, что это можно сделать втайне от украинского общества, потому что Северо-Крымский канал, насколько мне доводилось слышать, за те годы, что не эксплуатировался, может нуждаться в ремонте. Начать ремонтировать канал так, чтобы об этом никто не узнал? Нет, думаю, это невозможно. Без каких-то предварительных работ вода в Крыму не появится сразу же после поворота рубильника.

— Думаете, власти не рискнут пойти на такой шаг?

— Не знаю. Неизвестно, проводят ли они какие-то социологические замеры: как общество относится к этой идее? Мы знаем, что активное меньшинство — люди, которые в 2013 году выходили на протесты на Майдане — воспринимают идею возобновления поставок воды на полуостров в штыки. Они воспримут это как капитуляцию, как закрытие «крымского вопроса».

— Как вы думаете, патриотически настроенные граждане Украины, которые живут в Крыму, они с пониманием относятся к тому, что на полуостров не поступает вода с материка?

— Очень сложно прощупать истинные настроения граждан, проживающих в Крыму. Ни украинские, ни международные социологи туда не допущены. Там работают только российские государственные социологи, на результаты замеров которых мы полагаться не можем. Людей, которые, живя в Крыму, не боятся высказываться в публичном поле, чрезвычайно мало, потому что подобные высказывания могут грозить тюремным заключением. ФСБ всегда найдет повод завести на тебя уголовное дело. Мы это видели на примере Олега Сенцова или Владимира Балуха, которого осудили только за то, что он отказался снимать украинский флаг со своего дома.

О позиции проживающих в Крыму мы можем судить только по отдельным, немногочисленным людям, которые не боятся демонстрировать свои проукраинские настроения. Вот они однозначно говорят, что нельзя делать уступок оккупанту. Говорить же о том, как в целом Крым относится к этой идее, чрезвычайно сложно.

«Урегулирование конфликта на востоке Украины будет. Но когда-то потом»

Бывший представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин считает, что воду в Крым все-таки могут дать. Но это не решит наших проблем.

— Конечно, на практике воду в Крым могут дать в ближайшее время. Иначе, как говорят, не будет никакой «Нормандии» в апреле , — говорит Борис Бабин. — При этом урегулирование конфликта на востоке Украины подобный шаг не гарантирует. Хотя россияне и говорят, что урегулирование будет. Но когда-то потом.

Ну, посмотрим, кто из чиновников в знак протеста против возобновления подачи воды в Крым пойдет в отставку. По моим прогнозам — никто.

Печально, но если вода из Днепра до окончания оккупации украинского полуострова пойдет в Крым, это будет обозначать, что мы полностью отказываемся от наших территорий. Единственное, что сейчас пока не известно, это настоящая цена вопроса, — подытожил Борис Бабин.

Между тем в России говорят, что не собираются выставлять Крым на торги в обмен на воду. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что договоренности возможны только на коммерческой основе. «Если есть какие-то дополнительные предложения по возобновлению поставки воды в Крым на коммерческой основе, то они могут быть рассмотрены. Сам же Крым не может быть объектом какого-либо обмена», — сказал Песков.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что бывший прокурор оккупированного Россией Крыма, а ныне депутат Госдумы Наталья Поклонская в ультимативной форме потребовала от президента Украины Владимира Зеленского разрушить дамбу которая перекрывает поставки воды в Крым.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter