Украинец с велосипедом поднялся на вулкан высотой 6 тысяч метров (фото)

Общество и люди

Одессит Руслан Верин, постоянно путешествующий по миру на велосипеде, сейчас покоряет Латинскую Америку. Ему удалось подняться на вулкан Утурунку, самую высокую вершину юго-западной Боливии — более 6 тысяч метров над уровнем моря. Об этом сообщил в соцсети сам путешественник, предположив, что он первый европеец, кто покорил такую высоту на велосипеде. Ранее «ФАКТЫ» сообщали о рекорде альпиниста из Харькова Валентина Сипавина, который в Чили пересек на каяке озеро, образовавшееся в кратере самого высокого в мире вулкана Охос-дель-Саладо (6 890 метров).

Руслан Верин

Велосипедист из Одессы Руслан Верин так описал свои приключения по пути к вершине вулкана в Боливии:

«На высоте 5700 передо мной стал финальный подъем — почти вертикальной стеной. Я уже давно стал задавать себе вопрос: „Зачем я лезу на вулкан?“ … Принципиально тащу с собой все свои вещи и даже мусор. У меня кончается вода, и снег впереди — это источник воды. Я мог бы финальный этап пройти сам налегке за час, но зачем тогда тащил всю дорогу велосипед до сих пор…» — пишет Руслан.

Он мужественно преодолевал все препятствия и, несмотря на усталость и, казалось, порой даже некую безысходность, упорно шел вверх — к намеченной цели.

«Злясь на самого себя, разделил свои вещи на 4 партии: 2 сумки + 2 сумки + термомешок с одной сумкой + велосипед с карематом. Взял первые две сумки и занес их метров на 40 выше остальных вещей. Рухнул рядом с ними и, почти плача, посмотрел вниз: еще 3 такие же ходки, а потом выше…» — описывает Руслан восхождение.

Тем не менее ему удалось подняться с велосипедом и вещами на шеститысячную высоту. Там он заночевал в палатке, которую сильный ветер буквально сносил, проникая даже в спальник туриста. А вне палатки температура была около минус 20 градусов.

«Вокруг точно никого нет. Еда, вода и прочие моменты для жизни и выживания есть только те, которые я принес с собой. В случае чего, никто здесь меня искать не будет, да и связи у меня нет. Ощущение беспомощности по объективным факторам. И вот среди этой «несправедливости» и «патовости» ситуации, все аргументы против лишь одного аргумента «за»! Этот аргумент — я.

Ветер так же рвется терзать меня, а я лежу, как мышка, тихо и неподвижно. Тело ноет о пощаде, а мыслями я вспоминаю сегодняшние победы и строю планы на завтра. Почему-то есть безусловная уверенность, что я проснусь утром (хотя у меня вещи и спальник не рассчитаны на такие экстремальные температуры и условия) и где-то найду силы еще на одно восхождение на пик и силы на спуск…" — пишет отважный путешественник.

Руслан Верин известен длительными одиночными велопутешествиями по миру. В 2015-м он полгода колесил по Южной Африке. В 2016-м более шести месяцев ехал из Одессы в Сингапур. В октябре 2017 — апреле 2018-го по пути от Аляски до Мексики преодолел 12 тысяч 750 км при температурных перепадах от минус 32 до плюс 50 градусов по Цельсию. Руслан также стал первым украинцем, пересекшим Азию на велосипеде: за 190 дней он проехал 14 тысяч 629 километров.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о семейной паре путешественников — Владимире Муляре и Ярине Квитке. По их словам, они рассчитывали, что их сын родится в Аргентине, но он появился на свет раньше срока в Австралии.

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