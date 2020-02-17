Украина

Крушение самолета МАУ: Украина ведет переговоры с Ираном о выплате компенсаций от имени четырех стран

Украину уполномочили вести переговоры о сумме компенсаций для родственников жертв крушения самолета МАУ в Иране. Как заявил на брифинге 17 февраля глава МИД Украины Вадим Пристайко, такую позицию задекларировали представители четырех стран, граждане которых погибли при крушении.

«Украина будет вести переговоры от имени всех пяти стран, и то, о чем договорится Украина, будет выплачено гражданам всех стран, включая Иран. Это была наша принципиальная позиция, мы будем защищать права наших людей в первую очередь, но также и тех, кто был с нами на том рейсе», — заявил министр, выступая на открытии сквера памяти погибших в авиакатастрофе. Его 27 февраля открыли в Борисполе.

Он напомнил, что правительство Украины выделило помощь семьям жертв, однако это не была компенсация.

Ее родные жертв получат от страховой компании и от властей Ирана, от которого также ждут выплат за уничтоженный самолет.

Напомним, самолет МАУ потерпел крушение утром 8 января 2020 года. На борту было 167 пассажиров и 9 членов экипажа — все граждане Украины. Никто не выжил. Иран практически сразу признал, что украинский самолет был сбит ракетой.

15−17 февраля в Иране для обсуждения проблемных вопросов расследования катастрофы находился секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Также стало известно, что Канада подготовила отдельный иск к Ирану о выплате семьям своих граждан 1,5 млрд канадских долларов.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter