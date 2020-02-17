Шоу-бизнес

Одним из шести финалистов Национального отбора на «Евровидение-2020» стал популярный певец David Axelrod. Дэвид Аксельрод, известный раньше как Владимир Ткаченко, на сцене более пятнадцати лет. В составе группы «Барселона» он побеждал на вокальных конкурсах и считается обладателем одного из самых красивых мужских голосов украинского шоу-бизнеса. Его песня «HORIZON», написанная для «Евровидения», получила шесть баллов от судей и пятерку от зрителей, в сумме дав ему проход в финал отбора. Уже на следующий день после второго полуфинала вокруг выступления Дэвида Аксельрода разгорелись нешуточные страсти. Бывшая пиар-директор артиста Анжелика Буркина обвинила певца в том, что он изменил имя, чтобы избежать оплаты долгов. К тому же песню артиста посчитали плагиатом.

— Эти скандалы связаны только с выходом Дэвида в финал национального отбора, — прокомментировала «ФАКТАМ» ситуацию супруга и продюсер Дэвида Алена Мозговая. — Поскольку все суды по этому делу у нас закончились еще в декабре 2012 года, и апелляции в том числе. И тут вдруг, за два часа до полуфинала нацотбора, в социальной сети появляется пост с непонятными претензиями. Это просто бред сивой кобылы! К тому же она должна уже знать, что смена фамилии не ведет к освобождению от долгов и кредитов. Так что у нас нет никаких судебных претензий и бояться нам нечего! Если у кого-то они есть, пожалуйста, подавайте в суд. А я не хочу участвовать в базаре и разбираться в помоях. У меня просто нет на это времени.

— Возникло обвинение и в плагиате.

— Песня Дэвида находится на iTunes-платформах. Прежде чем туда загружается композиция, она проверяется и на плагиат. Понимаю, что конкуренция хороша, но давайте использовать цивилизованные методы.

Понятно, что на каких-то несколько часов эта вся ситуация нас деморализовала. Мы не ожидали таких сюрпризов. Но затем проконсультировались со своими юристами и выработали стратегию, согласно существующему правовому полю. Кстати, меня уговаривали некоторые СМИ словить «хайп» и привлечь к себе внимание. Но наша семья не про это — у нас нормальные моральные принципы. Мы про музыку и творчество. Я не хочу, чтобы наша дочь когда-то прочитала, что мы вылили на кого-то ушат «говна».

В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Дэвид Аксельрод признался, что чувствовал на сцене нацотбора и почему должен победить.

— Я шел на нацотбор, понимая зачем и что хочу донести слушателю, — сказал Дэвид. — У меня команда профессионалов, которая готова ко всем вызовам «Евровидения». По большому счету, нацотбор — это детский сад по сравнению с тем, что происходит на самом международном конкурсе.

Идея моей песни интернациональна. Она понятна любому человеку — любовь спасет мир. Не красота. Мы лишь переживали о том, насколько через экран сможем зацепить зрителя.

— Зрители поставили вам пятерку.

— Да, а от судей я получил шестерку. Я стоял на сцене и еще не осознал, что мы прошли в финал, а мои вокалисты уже стали меня поздравлять. Конечно, я понимал, что стал самым старшим участником отбора — мне скоро 37 лет. Но я и самый опытный. И, глядя на то, кто занимал первые места на «Евровидении» — профессиональные вокалисты, хорошо знакомые со сценой, — это плюс. Сейчас я в себе уверен. Все сложилось — песня, команда. Мы полностью готовы.

— Почему вы раньше не приходили на отбор?

— Знаете, должно было пройти время, чтобы в 35 лет я наконец нашел себя. Начал петь достаточно поздно — в 23 года. До этого занимался архитектурой, живописью. То, что со мной происходит сейчас, началось со сменой имени и фамилии. Я сразу почувствовал себя свободным человеком, осознающим, что происходит у меня внутри. Будто в один момент сложились все пазлы. Я нашел свою музыку, звучание. Я сейчас в гармонии, и это самое главное.

— Ведь ваша песня была написана давно.

— Музыка родилась более пяти лет назад. А стихи написал Паша Шилько осенью прошлого года. Кстати, он же автор слов «Лаша тумбай» для Верки Сердючки. Паша точно знает, что надо «Евровидению», и написал слова буквально за один вечер. Это не проходящая песня. Сейчас я хочу создавать именно такую красивую музыку. Все в мире крутится вокруг любви, музыка и любовь вечны. Помню, когда мы записали около десяти версий песни, поняли, что она настолько захватывает, что ей надо полностью отдаться, и отложили на время работу над альбомом. Потом Алена предложила послать композицию на национальный отбор. Сказала: «Наверное, пришло твое время».

— Алена — гуру «Евровидения».

— Она открыла «Евровидение» для Украины и понимает требования конкурса. Поэтому, если зрители достанут «бананы» из ушей и поймут, что тренды меняются, а музыка вечна, результат не заставит себя ждать.

— У судей были замечания к вашему номеру.

— Да, мы будем над ним думать, мне тоже не все нравится. Но сейчас было слишком мало времени для того, чтобы поразить номером. Зритель должен понимать, что в первую очередь он выбирает песню. Нет песни — никакое шоу не поможет. Что касается ангелов, я пою про то, что мне даны крылья, и они были вполне органичны на сцене. Я так чувствую и, признаюсь, не хочу делать того, что не ложится мне на душу.

— Все отмечают, что в этом году нацотбор получился неожиданным.

— Это хороший старт для артистов, которых никто не знает. Просто зрители должны понимать, что существует много критериев, по которым выбирают артиста на «Евровидение». И вокал на первом месте, чтобы не пришлось потом краснеть стране, слушая выступление на международной сцене. В нацотборе приняли участие достаточно много хороших групп, но я не вижу их на «Евровидении». Говорят, таких песен, как у меня, будет много. Не соглашусь. И песен, и таких вокалистов, как я, там будет мало.

Напомним, финал Национального отбора состоится 22 февраля и пройдет в прямом эфире двух телеканалов — СТБ и UA: Перший.

Самые яркие моменты второго полуфинала нацотбора на «Евровидение» смотрите здесь.

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