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Украина

СБУ ликвидировала мощную сеть ботоферм, работавших на Россию и на боевиков на Донбассе (фото, видео)

17:14 17 февраля 2020 507
Обыск
Инф. «ФАКТОВ»

Правоохранители блокировали в разных регионах страны деятельность крупной сети ботоферм, которые поддерживались через российские онлайн-сервисы. Ранее сотрудники СБУ вывели с оккупированной части Донбасса бывшего министра «ДНР».

Пресс-служба СБУ сообщает, что злоумышленники продвигали фейковые аккаунты и сообщества для проведения незаконных операций в сети. Всего было зарегстрировано более 8 000 активных аккаунтов, с которых в популярных соцсетях распространялась недостоверная информация о ситуации в Украине, а также подстрекались протестные настроения и запугивалось население, рассылались сообщения о минировании важных объектов и проводились информационные атаки на аккаунты украинских госслужащих.

Также была организована продажа огнестрельного оружия, взрывных устройств и наркотические средства.

Аккаунты регистрировались через российские онлайн-сервисы, предоставляющие услуги виртуальных мобильных номеров. Злоумышленниками нелегально переправляли и телефонный трафик созданных на оккупированном Донбассе «операторов» «Феникс» и «Лугаком».

Сотрудники СБУ провели обыски в Киеве, Харькове, Днепре, Дубно, Ирпене, изъяли компьютерную технику и специальное оборудование (GSM-модемы, шлюзы), а также более 22 тысяч SIM-карт операторов сотовой мобильной связи Украины. Изъяты и черновые записи о регистрации пользователей соцсетей, которые занимались провокациями.

Ранее сообщалось, что СБУ ведет дело мэра Светлодарска, которого обвиняют в сепаратизме.

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