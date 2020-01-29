СБУ вывела с оккупированной территории «экс-министра «ДНР»: детали спецоперации (видео)

Украина

С оккупированного Донбасса на подконтрольную Украине территорию был вывезен один из бывших главарей «ДНР». У террористов мужчина считался «министром» угольной промышленности, занимался шахтами и распределением добытого угля. Потом «министр» оказался не у дел, попытался вести свой бизнес, а когда и это не удалось, решил сдаться СБУ.

Чтобы выехать с оккупированной территории, «министр» написал заявление в Службу безопасности Украины. Он сдал своих подельников, подробно рассказал о работе на оккупированной территории российских «советников», а также о том, как россияне расхищают средства, выделенные на шахты.

Контрразведчики Службы безопасности Украины организовали спецоперацию и вывезли «министра» на подконтрольную Украине территорию. Сейчас проверяется причастность гражданина к преступлениям. Открыто расследование по статье о террористической группе (ч. 1 ст. 258−3 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, в СБУ с 2015 года продолжает функционировать программа «Тебя ждут дома», которой могут воспользоваться бывшие участники террористических формирований, не совершавшие преступлений против Украины. Программа вызывает серьезную обеспокоенность у террористических «ДНР» и «ЛНР».

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