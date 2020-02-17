Украина

Подозреваемого в сепаратизме мэра Светлодарска отправили под домашний арест



Краматорский городской суд избрал городскому голове Светлодарска Анатолию Брехунцу мерой пресечения круглосуточный домашний арест. Ранее меру пресечения так и не смогли избрать скандальной Неле Штепе.

Анатолий Брехунец с 2010 года является городским головой расположенного в Донецкой области Светлодарска. В мае 2014 года он внес в повестку дня сессии горсовета вопрос о том, чтобы предоставить помещения читальных залов местной библиотеки для проведения «референдума» о создании «ДНР». Причем Брехунец и сам положительно проголосовал за это решение.

Досудебное расследование выполняет ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщалось ранее, глава СБУ Баканов заявил, что угроза сепаратизма в Западной Украине вполне реальна, и ощущается влияние соседних стран.

Фото: «Комсомольская правда»

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