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Убила сына с братом и повесилась: под Днепром женщина решилась на страшный шаг из-за коллекторов (фото, видео)
В субботу, 15 февраля, в Никопольском районе Днепропетровской области 63-летняя женщина подожгла собственный дом. В нем сгорели двое инвалидов: ее 40-летний сын и 61-летний брат. Сама женщина повесилась. Ранее о терроре коллекторов поведали жертвы «быстрых кредитов».
Как сообщает «Днепр Оперативный», трагедия произошла в селе Мусиевка Никопольского района. Пожарные, приехав на место возгорания, быстро погасили огонь. В доме спасатели обнаружили трупы двух мужчин — они задохнулись угарным газом. Во дворе было найдено тело повесившейся хозяйки дома.
«Кривой Рог life» сообщает, что эту женщину давно донимали коллекторы. Не выдержав давления, она покончила жизнь самоубийством в день, когда коллекторы должны были вновь прийти, чтобы взыскать долг.
Как сообщалось ранее, в Кременчуге коллекторы довели медсестру до самоубийства.
Фото: «Днепр Оперативный»
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