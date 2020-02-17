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Происшествия

Убила сына с братом и повесилась: под Днепром женщина решилась на страшный шаг из-за коллекторов (фото, видео)

18:56 17 февраля 2020 829
Дом
Инф. «ФАКТОВ»

В субботу, 15 февраля, в Никопольском районе Днепропетровской области 63-летняя женщина подожгла собственный дом. В нем сгорели двое инвалидов: ее 40-летний сын и 61-летний брат. Сама женщина повесилась. Ранее о терроре коллекторов поведали жертвы «быстрых кредитов».

Как сообщает «Днепр Оперативный», трагедия произошла в селе Мусиевка Никопольского района. Пожарные, приехав на место возгорания, быстро погасили огонь. В доме спасатели обнаружили трупы двух мужчин — они задохнулись угарным газом. Во дворе было найдено тело повесившейся хозяйки дома.

«Кривой Рог life» сообщает, что эту женщину давно донимали коллекторы. Не выдержав давления, она покончила жизнь самоубийством в день, когда коллекторы должны были вновь прийти, чтобы взыскать долг.

Как сообщалось ранее, в Кременчуге коллекторы довели медсестру до самоубийства.

Фото: «Днепр Оперативный»

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