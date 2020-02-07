«Приезжай, заберешь труп своего сына»: жертвы «быстрых кредитов» рассказали о терроре коллекторов

Происшествия

Беспредел

«Если твоя сестра сегодня не вернет долг, мы приедем к тебе и устроим показательную казнь. Мы знаем, где ты живешь, когда возвращаешься домой и в какую школу ходят твои дети. Они тоже пострадают. А твоя тетя выпадет из окна. Жди похоронку». Угрозы такого содержания ежедневно получают жертвы коллекторов. Больше ста подобных сообщений в день, столько же звонков с угрозами. Человек меняет номер телефона, но коллекторы продолжают донимать его родственников, коллег и соседей. Не помогают даже обращения в полицию. «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Кременчуге медсестра покончила с собой, не выдержав давления коллекторов.

«Если ты не пойдешь к женщине из соседнего дома и не убедишь ее вернуть нам деньги, мы задолбаем и тебя, и всю твою семью!»

В конце января «ФАКТЫ» рассказывали, как коллекторы устроили настоящий террор нардепу прошлого созыва Игорю Мосийчуку и его семье. Сын Игоря Мосийчука взял в финансовой организации «Монетка» кредит, который постепенно возвращал. Но вернуть всю сумму быстро не смог, так как долг в три тысячи гривен за счет больших процентов увеличился до 12 тысяч. Коллекторы стали звонить с угрозами всей семье Святослава, друзьям и знакомым его отца. А самому Игорю Мосийчуку заявили, что доведут его сына до суицида.

Когда «ФАКТЫ» готовили в печать материал об этой ситуации, террору со стороны так называемых коллекторов подверглись близкие главного редактора «ФАКТОВ» Александра Швеца. Хотя никаких кредитов в его семье никто не брал. Тем не менее супруге Александра Швеца стали агрессивно звонить коллекторы — как позже выяснилось, из-за долга женщины, проживающей на одной с ними улице! И это была та же организация «Монетка», ранее устроившая террор Игорю Мосийчуку. Коллекторы звонили супруге Александра Швеца по 80 (!) раз за день и угрожали: «Если ты не пойдешь к женщине из соседнего дома и не убедишь ее вернуть нам деньги (а она на наши звонки отвечать не хочет), мы задолбаем и тебя, и всю твою семью. Мы будем звонить до тех пор, пока соседкин долг не будет возвращен!»

Одновременно в редакцию «ФАКТОВ» стали приходить сотни сообщений от людей из разных регионов Украины, которые тоже стали жертвами телефонных террористов из «Монетки» и подобных организаций, выдающих так называемые «быстрые кредиты». Читатели рассказывали нам о случаях, когда коллекторы доводили своих жертв до инфарктов и нервных срывов. Например, 57-летняя Инна из Киева рассказала, что ей стали угрожать коллекторы из-за долга двоюродной сестры, с которой она уже десять лет не общалась.

— Тем не менее они стали названивать мне по сто раз на день и требовать, чтобы я заставила сестру отдать деньги или же отдала их за нее, — рассказала Инна. — Мне говорили, что моя 15-летняя дочка однажды может не вернуться из школы, а сын «случайно попасть под машину». А потом позвонили моей 91-летней маме, которая живет в другом городе, и заявили, что убьют ее внучку. После этого звонка мама попала в больницу в предынфарктном состоянии. Я постоянно блокирую их номера, но они звонят с других. Очевидно, у них сотни этих номеров. Поэтому весь последний месяц мой телефон находится в беззвучном режиме и отвечаю я только на звонки знакомых. Некоторые родственники уже вынуждены были поменять номера телефонов. Если у коллекторов действительно откуда-то есть информация о всех членах нашей семьи, боюсь, как бы не пришлось менять место жительства. И самое ужасное, что даже полиция не может (или просто не хочет) нас защищать.

Коллекторы каким-то образом узнают данные не только «доверенных лиц» должника, но и всех его родных, друзей и даже соседей. Рассказывая, как менеджеры организации «Монетка» терроризировали его родных, экс-нардеп Игорь Мосийчук предположил, что, вероятно, у них налажены отношения с сотрудниками правоохранительных органов или имеющими доступ к оперативной информации. Или же у них есть свои источники в крупнейших банках, обслуживающих миллионы украинцев.

— Например, в моем случае коллекторы получали информацию о моих родственниках и соседях именно из «ПриватБанка», — рассказала «ФАКТАМ» обратившаяся в нашу редакцию Виктория. — Моя история мало чем отличается от других. Четыре месяца назад срочно понадобились деньги. Взяла в организации «Гроші всім» пять тысяч гривен. Я даже не ставила нигде своих подписей и не подписывала договор. Просто оформила заявку в Интернете, и мне прислали деньги. Долг отдавала. И те пять тысяч, которые занимала, уже отдала. Но за месяц, который я пользовалась кредитом, мне насчитали огромные проценты — и я должна была этой организации уже не пять, а двадцать тысяч гривен! Таких денег у меня не было. Я не отказывалась платить. Сказала менеджерам организации, что смогу отдавать деньги постепенно. А в ответ посыпались угрозы, которые я теперь получаю каждый день.

Коллекторы нашли почти всех членов моей семьи и соседей. Стали обзванивать жителей дома, в котором я зарегистрирована (но уже давно там не проживаю). Они заявляли соседям: «Мы все о вас знаем. Если вы не скажете такой-то (то есть мне) отдавать долг, у вас будут большие проблемы». И называли соседям номера их паспортов и идентификационных кодов. Даже я, естественно, не знаю этих данных. А коллекторы узнали. Интересно, что, рассылая мне сообщения с угрозами, они однажды прислали мою фотографию из базы «ПриватБанка» (когда-то, выдавая мне карточку, сотрудник «ПриватБанка» меня с ней фотографировал). После чего я еще раз поговорила с родными и соседями и пришла к выводу, что звонили коллекторы только тем, кто является клиентом «ПриватБанка». Из моих родственников ни разу не позвонили только бабушке, у которой нет счета в этом банке. Получается, что в распоряжении этих бандитов (иначе не могу их назвать) находится база одного из крупнейших украинских банков? А раз у них есть копии паспортов и идентификационных кодов такого количества человек, им ничего не стоит оформить на чье-либо имя липовый кредит. Они ведь выдают эти кредиты по Интернету. Не нужна даже подпись заемщика.

«В полиции мне сразу дали понять, что делать ничего не собираются: «Это просто угрозы, психологическое давление…»

Киевлянка Ольга тоже стала жертвой таких коллекторов. У Ольги начались проблемы из-за брата, который взял сразу несколько «быстрых кредитов».

— Когда это произошло первый раз, я помогла брату отдать долги. Но когда история повторилась, мы прекратили общение, — рассказала «ФАКТАМ» Ольга. — Несмотря на то что мой брат взрослый и самостоятельный человек, а я нигде не ставила своих подписей и не выступала ни поручителем, ни гарантом, мне стали звонить коллекторы. Причем сразу из двух компаний — CashBerry и «Гроші всім». Я объясняла им, что с братом не общаюсь и к его долгам никакого отношения не имею. Но мои объяснения никого не интересовали. Из CashBerry чаще всего звонит робот. Когда беру трубку, записанный мужской голос говорит что-то вроде: «Вы нарушили законодательство, оплатите долг». И таких звонков может быть по двадцать за день. Эти звонки идут из разных городов: Ивано-Франковск, Одесса, Бердянск…

А вот из компании «Гроші всім» звонят живые люди. Сначала какие-то мужчины фамильярным тоном, называя меня на «ты», требовали вернуть деньги. Потом стали присылать мне на «Вайбер» угрозы, фотографии расчлененных трупов, изнасилованных женщин. Более того, такие же угрозы стали поступать моей 70-летней маме и няне моей дочери, которая давно у нас не работает. Сообщения приходят даже пасынку моей коллеги! А моему бухгалтеру коллекторы позвонили и заявили: «Приезжай, заберешь труп своего сына».

Ольга показала корреспонденту «ФАКТОВ» скриншоты сообщений, которые ежедневно приходят ей на телефон. Человек, подписанный в «Вайбере» как «Добрый Друг», пишет Ольге, что «закопает ее вместе с братом», предупреждает, чтобы «аккуратнее подходила к машине», так как «их будет четверо», и так далее.

— Моей коллеге коллекторы заявили, что будут рассылать такие же сообщения ее родителям, которым уже больше восьмидесяти лет, — продолжает Ольга. — При этом назвали адреса и паспортные данные ее родителей. Это самый настоящий террор. Мне ужасно неудобно перед коллегами, которые в глаза не видели моего брата и не знают, как отбиваться от коллекторов.

— Вы обращались в полицию?

— Да. В полиции мне сразу сказали, что им каждый день поступает по 400 таких заявлений. При этом дали понять, что делать ничего не собираются: «Это просто угрозы, психологическое давление. Вам ничего не будет, не переживайте». Вот и весь ответ. А то, что мне и десяткам моих знакомых не дают спокойно жить, работать и пользоваться телефонами, никого не интересует. В полиции сказали, что уголовное производство открывать не будут, а мое заявление отдадут участковому. Юристы, с которыми я консультировалась, говорят, что можно оспорить отказ в открытии производства в суде. Возможно, я так и сделаю. К счастью, у меня сохранились скриншоты сообщений, из которых понятно, что меня терроризируют «Гроші всім». Потому что, когда я написала в эту организацию официальное письмо, мне ответили: «они таким не занимаются». Я обратилась в Нацкомиссию по финансовым услугам (которая должна контролировать эти организации) и к Уполномоченному по правам человека, но ни на одно из моих писем пока не пришел ответ.

Такие конторы зарабатывают колоссальные деньги, а процентные ставки никем не регулируются

Рассказывая «ФАКТАМ» о деятельности учреждений по выдаче «быстрых кредитов», президент юридической компании «Николас» Михаил Стрельников озвучил ошеломляющие данные: у одной из таких организаций годовой оборот составил 26 миллиардов гривен! Такие конторы зарабатывают колоссальные деньги, а процентные ставки, которые они устанавливают, по сути, никем не регулируются. Коллекторы и менеджеры, выдававшие людям кредит, это, как правило, одни и те же люди. Или коллеги, которые сидят в одном кабинете. То, чем они занимаются, самое настоящее вымогательство. И один из способов бороться с коллекторскими атаками — через суд таки заставить полицию открыть уголовное производство. Рассчитывать на скрупулезное расследование не стоит, но сам факт открытия уголовного дела, по словам Михаила Стрельникова, уже поубавит пыл коллекторов.

Также Михаил Стрельников рассказал, что принятый Верховной Радой за основу законопроект о защите должников от коллекторов на самом деле имеет двойное дно. И выгоден он как раз коллекторам, а не их жертвам.

— Законопроект узаконивает коллекторов, они получат лицензии, удостоверения. А вот ответственности за свои действия, как и сейчас, нести не будут, — объяснил «ФАКТАМ» Михаил Стрельников. — Я участвовал в подготовке этого законопроекта на этапе его создания. И прописал там, на мой взгляд, главное — штрафные санкции для коллекторов, которые терроризируют людей и их семьи. Там предусматривались штрафы до 750 тысяч гривен. При таком раскладе нарушать права потребителей им было бы очень невыгодно. Но потом законопроект изменили. Неожиданно я узнал, что из него исключили пункт о штрафных санкциях. Вместо этого появилась общая фраза о том, что они «несут ответственность в соответствии с действующим законодательством». Такая формулировка не поможет потребителю защитить свои права.

Я потребовал, чтобы мое имя вычеркнули из списка авторов законопроекта. А на второе заседание комитета, на котором я тоже присутствовал, пришли руководители тех самых микрофинансовых организаций, раздающих «быстрые кредиты». По сути, те самые коллекторы. И стало ясно, что именно они очень заинтересованы в том, чтобы Рада приняла законопроект. Поэтому, к сожалению, ни о какой защите прав потребителей пока речь не идет.

Идти на контакт с журналистами подобные организации не хотят. Когда корреспондент «ФАКТОВ» перезвонила «Доброму Другу», рассылавшему угрозы Ольге, он, узнав, кто звонит, сразу бросил трубку. Точно так же повели себя и двое других коллекторов, атакующих обратившихся в редакцию читательниц.

«ФАКТЫ» пытались получить комментарий в организации «Монетка». У организации есть сайт, но ни адреса центрального офиса, ни хотя бы электронного адреса на нем не указано. Ссылки на страницы «Монетки» в соцсетях недействительны. С менеджером удалось связаться только по переписке на сайте «Монетка». Но отвечать на наши вопросы без запроса она не стала. А сообщить адрес, по которому можно было бы прислать запрос, отказалась.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как надо действовать, если от вашего имени взяли кредит в банке.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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