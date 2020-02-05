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Смертельная инъекция: медсестра из Кременчуга покончила с собой из-за коллекторов
Трагедия случилась в Кременчуге на Полтавщине. В квартире одной из многоэтажек обнаружили тело женщины и предсмертную записку.
— Установлено, что женщина совершила суицид, введя в вену смертельную дозу медицинского препарата, — сообщила «ФАКТАМ» пресс-офицер Кременчугского городского отдела полиции Анна Васенко. — Она работала медсестрой в одном из лечебных учреждений города, ей было немного за 30 лет. Тело погибшей направлено на судмедэкспертизу.
Официально о содержании предсмертной записки не сообщается, но в медучреждении, где она работала, говорят, что женщина не смогла вовремя выплатить взятый кредит, из-за чего коллекторы превратили ее жизнь в ад. Их она обвинила в своей смерти.
Напомним, что недавно коллекторы устроили настоящий террор известному экс-нардепу Игорю Мосийчуку, угрожая довести до самоубийства его 20-летнего сына Святослава, взявшего кредит в 3 тысячи гривен.
Ранее юристы рассказали «ФАКТАМ», что делать в случае, если вам угрожают коллекторы.
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