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Происшествия

Смертельная инъекция: медсестра из Кременчуга покончила с собой из-за коллекторов

11:46 5 февраля 2020 610
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Анна ВОЛКОВА, «ФАКТЫ» (Полтава)

Трагедия случилась в Кременчуге на Полтавщине. В квартире одной из многоэтажек обнаружили тело женщины и предсмертную записку.

— Установлено, что женщина совершила суицид, введя в вену смертельную дозу медицинского препарата, — сообщила «ФАКТАМ» пресс-офицер Кременчугского городского отдела полиции Анна Васенко. — Она работала медсестрой в одном из лечебных учреждений города, ей было немного за 30 лет. Тело погибшей направлено на судмедэкспертизу.

Официально о содержании предсмертной записки не сообщается, но в медучреждении, где она работала, говорят, что женщина не смогла вовремя выплатить взятый кредит, из-за чего коллекторы превратили ее жизнь в ад. Их она обвинила в своей смерти.

Напомним, что недавно коллекторы устроили настоящий террор известному экс-нардепу Игорю Мосийчуку, угрожая довести до самоубийства его 20-летнего сына Святослава, взявшего кредит в 3 тысячи гривен.

Ранее юристы рассказали «ФАКТАМ», что делать в случае, если вам угрожают коллекторы.

Читайте также: Разговоры не помогут: как спастись от террора коллекторов

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