«Аталанта» — «Валенсия»: онлайн видео голов матча Лиги чемпионов

Спорт

В среду, 19 февраля, в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца» пройдет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между итальянской «Аталантой», за которую выступает украинец Руслан Малиновский, и испанской «Валенсией», арбитром которого будет англичанин Майкл Оливер (начало — в 22:00).

В рамках официальных турниров соперники ранее не встречались, ограничившись лишь одним товарищеским матчем — в августе 2017-го итальянская команда одержала победу со счетом 2:1.

В 2017-м в товарищеском матче сильнее оказалась "Аталанта". Как будет сейчас?

В нынешнем сезоне итальянской серии А подопечные Джанпьеро Гасперини занимают четвертое место, в последнем матче обыграв «Рому» (2:1) и оторвавшись от римлян в турнирной таблице на шесть очков.

Что же касается «летучих мышей» из Валенсии, то в последнем туре они разошлись миром с «Атлетико» (2:2) и пока располагаются вне зоны еврокубков, на седьмом месте в примере.

По мнению букмекеров, фаворит предстоящей встречи на «Джузеппе Меацца» — номинальные хозяева из Бергамо (напомним, «Аталанта» проводит домашние матчи Лиги чемпионов в Милане из-за того, что домашняя арена «бергамаски», «Атлети Адзурри д'Италия», не соответствует требованиям УЕФА). Ставки на победу «Аталанты» принимают с коэффициентом 1,74, на ничью — 3,90, на выигрыш «Лейпцига» — 4,50.

Видео голов поединка в режиме онлайн смотрите на сайте «ФАКТОВ» в этой новости.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Аталанта», обыграв «Торино» со счетом 7:0, отпраздновала свою самую крупную победу за историю выступлений в серии А.

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