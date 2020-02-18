У берегов Ирландии заметили «корабль-призрак» (видео)

Мир

Океан продолжает преподносить людям сюрпризы, выбрасывая на берег очередные «суда-призраки». Так, на днях у побережья графства Корк, Ирландия, заметили 77-метровый грузовой корабль MV Alta, ходящий под флагом Танзании.

Об этом пишет Guardian.

Сообщается, что экипажа на борту судна не оказалось. Представитель береговой охраны предположил, что корабль прибило к берегу из-за шторма «Деннис».

По данным издания, в последний раз этот «корабль-призрак» был замечен полгода назад неподалеку от Африки. Осенью 2018 года также сообщалось о том, что судно проходило к юго-востоку от Бермудских островов. Тогда отмечалось, что корабль, скорее всего, вышел из строя, а членов экипажа спасли.

«Корабль-призрак» был отбуксирован в Гайану, но там его угнали, а уже в августе 2019 года его заметили в сердце Атлантики без экипажа.

Предполагается, что 77-метровый корабль дрейфовал больше года — проржавевшее судно держалось на плаву, пока его не выбросило на мель в районе рыбацкой деревушки.

Напомним, что в сентябре прошлого года в американском штате Миннесота на дне озера Верхнее нашли корабль «Хадсон» (Hudson), затонувший 118 лет назад. 15 сентября 1901 года судно «Хадсон», нагруженное пшеницей и льном, вышло из порта города Дулут (на озере Верхнее), Миннесота. Корабль миновал группу островов Апосл и вскоре попал в сильный шторм. На следующий день смотрители маяка у реки Игл заметили «неопознанный» большой корабль, который получил сильный крен и пошел ко дну.

Затонувший корабль превратился в местную легенду. Некоторые жители утверждали, что призрачное судно все еще плавает по озеру Верхнее.

Примерно такая же ситуация и в Ирландии: корабль уже стал «знаменитостью», и власти пока не знают, что с ним делать.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что несколько лет назад море выбросило на побережье американского штата Калифорния остов корабля, который, как предполагалось, мог оказаться останками бывшего советского «корабля-призрака» «Любовь Орлова».

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