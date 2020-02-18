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Шоу-бизнес

Цой жив: сын знаменитого рокера решил продолжить карьеру отца

5:41 18 февраля 2020 137
Александр Цой
Инф. «ФАКТОВ»

Сын Виктора Цоя — Александр — решил «воскресить» своего отца, проведя два масштабных концерта, во время которых зрители смогут услышать песни группы «Кино» в «полном составе».

По словам Александра, концерты пройдут в Москве и Санкт-Петербурге, и если будут пользоваться успехом, он рассмотрит и другие российские города, пишет КП.

Известные хиты группы «Кино» исполнят такие артисты, как Юрий Каспарян, Александр Титов и Игорь Тихомиров. При этом во время концерта будет звучать и оцифрованный голос Виктора Цоя.

Александр Цой выступит в качестве продюсера.

Издание сообщает, что сын легенды рока Виктора Цоя Александр всю жизнь мечтал последовать по стопам знаменитого отца и стать рокером. Но его мама Марианна была категорически против его увлечения музыкой. Поэтому он работал на телевидении, занимался веб-дизайном, изучал английский язык. После смерти мамы Александр решил заняться любимым делом и устроился гитаристом в коллектив Para bellvm, где работал под псевдонимом Молчанов. А чуть позже основал группу «Ронин». Он сам пишет песни и исполняет их. Теперь Цой-младший решил начать сотрудничество с группой «Кино».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что песни Виктора Цоя исполняют не только музыканты на постсоветском пространстве: прошлым летом группа Metallica исполнила на русском хит Виктора Цоя «Группа крови на рукаве» во время концерта на московском стадионе «Лужники» в рамках турне WorldWired.

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