Годовщина расстрелов на Майдане: в Украине чтят память Героев Небесной сотни

Украина

Во вторник, 18 февраля, в Украине чтут память погибших на Майдане во время Революции достоинства. Ровно шесть лет назад в правительственном квартале во время столкновений с силовиками и «титушками» начали гибнуть майдановцы, а вечером состоялся штурм баррикад в центре Киева.

Сегодняшнее пленарное заседание Верховной Рады Украины началось с минуты молчания в память погибших на Майдане и всех, кто погиб защищая независимость страны.

Вечером во вторник, 18 февраля 2020 года, в Михайловском соборе в 19:00 начнется панихида по Небесной сотне и борцами за независимость Украины, а в 20:00 — марш памяти, участники которого пройдут от Михайловской площади через улицу Трехсвятительскую на Европейскую площадь, а далее — на улицу Грушевского — переулок Крепостной — улица Институтская — аллея Героев Небесной Сотни.

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А в Житомире в четверг, 20 февраля, на площади имени С.П. Королева (возле памятного знака Героям Небесной Сотни) в 18:00 часов состоится Вече памяти.

Напомним, что утро 18 февраля 2014 года началось с протестов под парламентом, где народные депутаты Украины рассматривали вопрос об усилении полномочий президента. Днем силовики захватили баррикады на Грушевского и Институтской — последним бастионом были укрепления в районе Майдана Незалежности. Митингующие, которых ночью оттеснили к сцене, пустили в ход «коктейли Молотова» и подожгли шины. А уже утром 19 февраля 2014 года на помощь участникам Революции достоинства пришла подмога — подтянулись люди из западных регионов страны.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», дочь одного из Героев Небесной сотни Сергея Дидыча Ирина, вспомнила, как 18 февраля 2014 года на Майдане погиб ее отец.

Фото из Википедии.

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