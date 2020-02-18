Путин пошел в наступление на Донбассе: два важных итога для Зеленского

Украина

Ранним утром во вторник, 18 февраля, оккупационные войска неожиданно пошли в наступление по обширному участку фронта на Донбассе. Под огнем оказались позиции наших военных в районе Новотошковского, Орехового, Крымского и Хутора Вольный. Бой начался примерно в 5 утра и закончился после 10:00, ВСУ понесли потери.

Все это как-то не клеится с тем, что нам вот уже почти год рассказывают на Банковой. Владимир Зеленский с первых дней своего президентства заявил о желании достигнуть мира на Донбассе. Более того, он до сих пор уверен, что окончания войны хочет и Владимир Путин. Поразительно, но Зеленский НЕ доверяет данным собственной разведки, а видит в глазах главы Кремля желание перестать воевать против Украины.

Что это? Наивность? Инфантильность? Или просто наш президент выдает желаемое за действительное? Во время одной из поездок на Донбасс Зеленский сказал военным, что он «не лох». Мне кажется, сегодня утром Кремль решил проверить этот тезис.

Стоит только вслушаться в предложения, которые звучат со стороны президента и его зеленого окружения:

отвод войск со своих же территорий;

выдача пенсий жителям ОРДЛО;

примирение и извинения со стороны украинского народа перед Донецком и Луганском;

совместное с боевиками патрулирование границы с Россией;

проведение выборов до конца года (даже глава МИД Вадим Пристайко допускает, что победят на этих выборах пособники боевиков «ДНР» и «ЛНР»);

закрепление «особого статуса» Донбасса в Конституции;

подача воды в Крым.

Это, конечно, далеко не все инициативы властей Украины по мирному урегулированию, однако они, безусловно, вызывают множество вопросов. Как украинский пограничник будет обходить границу вместе с тем, кто стрелял в него 5−6 лет назад. Да и вообще, зачем России отдавать Украине контроль над границей? Кремль должен получить что-то взамен. Например, снятие санкций. Например, Украина возьмет на себя обязательства по восстановлению Донбасса и выплате пенсий и зарплат тем, кто шесть лет звал к себе домой «русский мир». Например, подача воды в Крым.

Один из источников намекнул, что приближение весны и аномально теплая зима еще больше усугубили ситуацию с водой на оккупированном полуострове. И что якобы Киев раздумывает над тем, чтобы к маю-июню пустить воду по Северо-Крымскому каналу. Не даром Давид Арахамия и другие представители власти прощупывают почву в этом вопросе, говоря о возможности неких компромиссов с Россией. Безусловно, все это подадут под соусом спасения граждан Украины, проживающих на полуострове. По ТВ будут в один голос рассказывать о прибыли, которую Киев получит от продажи воды и необходимости спасти «своих». А в это время в Кремле откроют бутылку шампанского и поднимут праздничный бокал — их проблема будет решена.

Наступление на Донбассе 18 февраля стало первым большим военным вызовом для Зеленского. Очень хотелось бы, чтобы это отрезвило президента и его окружение, чтобы глава государства наконец доверился сведениям разведки, а не своей интуиции. Путину мир не нужен! Ему нужна Украина как 86-й регион Российской Федерации. Он добивается снятия санкций и всеми методами стремится добиться для нашей страны статуса «Failed state».

Другая проблема Банковой — это коммуникации. За время утреннего боя появилась только сводка штаба ООС, после 10:00 штаб отрапортовал о завершении наступления боевиков, а сам Зеленский сдержанно в Facebook назвал обострение «циничной провокацией». В то время, когда волонтеры пишут о серьезных потерях, штаб ООС говорит, что все под контролем и потери минимальные — один погибший. Более того, штаб еще и обвиняет журналистов в использовании неправдивой информации. Увы, ни обмены, ни нормандская встреча не помогли Банковой понять необходимость нормальной коммуникации с прессой.

Фото: Апостроф

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