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Спорт

Английский футболист получил пожизненный срок за изнасилование и убийство (фото)

13:33 18 февраля 2020 311
Джозеф Тревор
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Футболист полупрофессиональной английской команды «Ньюкасл Таун» Джозеф Тревор приговорен судом к пожизненному заключению за изнасилование и убийство 18-летней девушки.

Как сообщает издание Daily Star, трагедия произошла в апреле 2019 года. Меган Ньютон была знакома со своим убийцей еще со школьной скамьи. Девушка пришла домой после работы (она работала продавцом), а затем отправилась в ночной клуб. На выходе из клуба она встретила футболиста, которому предложила переночевать у нее дома. Тревор с радостью согласился, после чего совершил страшное преступление.

Отмечается, что это не первое изнасилование 19-летнего футболиста, но первый случай не дошел до суда. Меган знала об этом инциденте и якобы рассказала друзьям, что и стало причиной ссоры с Тревором.

Как выяснило следствие, парень сначала задушил девушку, а затем нанес жертве девять ножевых ранений на спине.

Преступник и его жертва

Правоохранители также выяснили, что в ночь убийства футболист употреблял алкоголь и наркотики — кетамин и, возможно, кокаин. Тревор, находящийся за решеткой с прошлого года, признался в убийстве и двух изнасилованиях.

Меган Ньютон было всего 18 лет

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что футболиста сборной Австрии Штефана Ильзанкера обвинили в изнасиловании.

Фото dailystar.co.uk

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