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Общество и люди

Политзаключенный журналист Семена выехал из Крыма

14:01 18 февраля 2020 62
Николай Семена
Инф. «ФАКТОВ»

Крымский журналист Николай Семена, с которого российские оккупанты сняли судимость, 18 февраля выехал из Крыма на материковую часть Украины на лечение. О том, что Семена уже пересек админграницу и находится на украинской территории, в Facebook сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

Напомним, заслуженный журналист Украины Николай Семена попал в поле зрения российской ФСБ в 2016 году, когда опубликовал материал о блокаде полуострова и осудил аннексию. Российские следователи открыли дело о сепаратизме и обыскали квартиру Семены. Год спустя журналисту был вынесен приговор: условный трехлетний срок, но с одновременным запретом заниматься публичной деятельностью.

За годы оккупации у 69-летнего журналиста начались проблемы со здоровьем — у него появились серьезные проблемы с сердцем и позвоночником. Получить должное лечение в Крыму он не мог, поскольку там нет профильных квалифицированных специалистов. Лечить его согласились специалисты Киевского института нейрохирургии, но российские следователи отказали Николаю Семене в возможности лечения. В конце 2018 года в Симферополе он перенес операцию по удалению желчного пузыря и камней из желчевыводящих путей.

В 2018 году Семена обратился в Европейский суд по правам человека из-за приговора, вынесенного оккупантами в Симферополе. Журналист указывал на нарушение Европейской конвенции, когда оккупанты организовали прослушку и обыск, а также на несправедливое судебное разбирательство и нарушение свободы слова.

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