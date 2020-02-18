В Киеве после карантина открылась большая часть школ

Здоровье и медицина

В Киеве школьники постепенно возвращаются к учебе после вынужденных каникул, связанных с профилактикой гриппа и ОРВИ. В понедельник из 430 учебных заведений обучение было приостановлено в 101 школе, в то время как из карантина вышли 192 учебных заведения столицы. Во вторник, 18 февраля, возобновлена учеба еще в 14 школах. По данным столичного департамента образования и науки, на сегодня еще закрыты полностью 70 школ, а в 22-х — отдельные классы.

В Шевченковском районе самый высокий показатель отсутствующих — 46 процентов, за ним следуют Дарницкий (31 процент) и Деснянский (28) районы. Средний показатель по городу — 16,6 процента (вчерашняя цифра — 18 процентов).

В школах ежедневно мониторят посещаемость. Как утверждают специалисты, своевременное введение карантинного режима в школах на треть уменьшает распространение заболеваемости гриппом и ОРВИ. Карантин позволяет снизить остроту эпидпроцесса.

Напомним, что в столице на седьмую неделю года зарегистрированы 15 340 больных гриппом и ОРВИ (предыдущий показатель 15 210). Заболеваемость выросла на 0,9 процента.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на прошлой неделе в Киеве наибольшие проблемы с гриппом были в Деснянском, Оболонском и Дарницком районах.

«ФАКТЫ» также писали, что в конце первой декады февраля в Украине отмечался стремительный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ.

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