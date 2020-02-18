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Леся Никитюк засветила кольцо на безымянном пальце: в сеть попало фото

14:41 18 февраля 2020 355
Леся Никитюк
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Известная телеведущая Леся Никитюк, рассекретившая свои рост, вес и объем груди, подогрела слухи о новом романе. Она опубликовала фото на своей странице в Instagram, на котором засветила колечко на безымянном пальце. Объяснять происхождение украшения и его значение Леся не стала, оставив интригу. Однако пользователи сети задались вопросом: «Неужели у Леси новый роман и она получила предложение руки и сердца?».

Ранее Никитюк рассказывала о тайном женихе. Якобы она встречалась с соседом по лестничной клетке. Однако телеведущая не появлялась с ним на публике, не называла имя избранника и не показывала на фото. А потом заявила, что они расстались.

Занято ли сердце Леси сейчас, она не уточняет. Телеведущая не афиширует личную жизнь. Примерно год назад она уже демонстрировала колечко на безымянном пальце.

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