Леся Никитюк сдала свои стратегические параметры (фото)

Шоу-бизнес

Известная телеведущая Леся Никитюк, которая страшно возмутилась, увидев себя в записи программы, и назвала себя жирной коровой, устала отвечать на вопросы о своем росте и других параметрах. Звезда говорит, что ей несколько раз в день говорят одну и ту же фразу: «Ого! Вы такая высокая!».

«Серьезно?!? Это первое что приходит в голову каждому встречному! Плохо??? Нет, это неплохо… просто я слышу это каждый Божий день! Давайте раз и навсегда я ещё раз напомню всему миру, свои параметры, когда вы меня встретите, будете в курсе!!!», — возмутилась Леся.

Она решила поставить точку и сдала свои стратегические параметры. И сделала это с присущим ей чувством юмора, указав даже размер мизинца на ноге.

Итак, данные Никитюк: рост 180 см (плюс каблук 7−10 см), длина ноги от бедра — 110 см, размер ноги — 40,41, объём груди — 90, талия — 68, бёдра — 100.

«И самое главное… мизинец — 4 сантиметра», — написала Леся.

Ранее в интервью Леся Никитюк рассказывала, что в детстве и юности стеснялась своего высокого роста, в школе ее дразнили шваброй и жирафом. Сейчас она является одной из самых высоких звезд шоу-бизнеса. Компанию ей составляют Оля Полякова, Катя Осадчая и Маша Ефросинина.

Также «ФАКТЫ» писали о том, что недавно Никитюк стала певицей представила дебютную песню «Ямы».

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