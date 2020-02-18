Происшествия

Вымогали килограмм золота и 10 тысяч долларов: в Одессе бандиты шантажировали супружескую пару

Двое злоумышленников — житель Николаевской области и одессит — задержаны в центре Одессы при получении «дани» в виде 5 тысяч долларов. Как сообщили «ФАКТАМ» в правоохранительных органах, это только часть суммы, которую бандиты вымогали у местных супругов. Всего они требовали — под видом возврата якобы долга — более 10 тысяч долларов и килограмм золота. При этом вымогатели шантажировали супругов — угрожали физической расправой им и близким людям.

Как пояснили в прокуратуре Одесской области, преступную группу организовал ранее судимый житель Николаевской области. Специализировалась ОПГ на вымогательстве и разбоях, а входили в банду представители одного из нацменьшинств.

По данным спецслужбы, ОПГ контролирует местный вор в законе, который сейчас скрывается от украинской Фемиды. Жертв подыскивали, как правило, из бизнес-среды, провоцируя коммерсантов на конфликты, а потом требовали мзду…

Правоохранители установили, что участники группировки причастны и к другим преступлениям — разбоям с применением огнестрельного оружия и грабежам в Одесском регионе.

По факту вымогательства открыто уголовное дело. Сейчас по месту жительства злоумышленников продолжаются обыски.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в городе Здолбунове Ровенской области задержали банду, отличившуюся невероятной жестокостью. За час они убили одного человека и покалечили еще троих.

А в Киевской области в начале февраля задержали организованную преступную группу, которая занималась кражами автомобилей премиум-класса.

«ФАКТЫ» сообщали также о том, что в Лубенском районе Полтавской области был задержан мужчина, ранее судимый за разбои, который выдавливал стекла в окнах частных домов, предварительно обесточив жилье, и забирал деньги, драгоценности, продукты.

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