24.26 / 24.48 26.25 / 26.60
Киев: +8
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Вымогали килограмм золота и 10 тысяч долларов: в Одессе бандиты шантажировали супружескую пару

15:01 18 февраля 2020 399
задержание бандитов в Одессе
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

Двое злоумышленников — житель Николаевской области и одессит — задержаны в центре Одессы при получении «дани» в виде 5 тысяч долларов. Как сообщили «ФАКТАМ» в правоохранительных органах, это только часть суммы, которую бандиты вымогали у местных супругов. Всего они требовали — под видом возврата якобы долга — более 10 тысяч долларов и килограмм золота. При этом вымогатели шантажировали супругов — угрожали физической расправой им и близким людям.

Как пояснили в прокуратуре Одесской области, преступную группу организовал ранее судимый житель Николаевской области. Специализировалась ОПГ на вымогательстве и разбоях, а входили в банду представители одного из нацменьшинств.

По данным спецслужбы, ОПГ контролирует местный вор в законе, который сейчас скрывается от украинской Фемиды. Жертв подыскивали, как правило, из бизнес-среды, провоцируя коммерсантов на конфликты, а потом требовали мзду…

Правоохранители установили, что участники группировки причастны и к другим преступлениям — разбоям с применением огнестрельного оружия и грабежам в Одесском регионе.

По факту вымогательства открыто уголовное дело. Сейчас по месту жительства злоумышленников продолжаются обыски.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в городе Здолбунове Ровенской области задержали банду, отличившуюся невероятной жестокостью. За час они убили одного человека и покалечили еще троих.

А в Киевской области в начале февраля задержали организованную преступную группу, которая занималась кражами автомобилей премиум-класса.

«ФАКТЫ» сообщали также о том, что в Лубенском районе Полтавской области был задержан мужчина, ранее судимый за разбои, который выдавливал стекла в окнах частных домов, предварительно обесточив жилье, и забирал деньги, драгоценности, продукты.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Кейт Миддлтон и Меган Маркл

Меган Маркл завидует Кейт Миддлтон и намеренно испортила ей день рождения: мнение сестры герцогини

Дмитрий Дибров

В Москве срочно госпитализировали известного телеведущего Дмитрия Диброва: первые подробности

Владимир Путин

Путин развяжет новую войну уже в марте: в Москве озвучили страшный прогноз

российские военные

Россия готовится к полноценному наступлению на Украину: в разведке дали тревожный прогноз

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер