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Очень важный клочок земли: ветеран АТО объяснил, почему россияне атаковали позиции ВСУ на Донбассе
Враг не случайно выбрал место для утренней атаки возле Золотого 18 февраля. Недавно обустроенный украинскими военными наблюдательный пост в серой зоне был для россиян как кость в горле. Попытка отбить у ВСУ эту позицию была спланирована и скорее всего готовилась давно. Об этом рассказал ветеран АТО, бывший разведчик Андрей Рымарук.
Занятый украинской армией участок в районе Золотого получил условное название «позиция «Баня». «Да, этот клочок земли для нас был достаточно важен, так как до этого мы не видели позиции врага и откуда он ведет регулярный огонь в нашем направлении. С момента закрепления россияне уже не так часто стреляли, а все их попытки быстро подавлялись», — объяснил Рымарук.
В ответ на попытку штурма украинской позиции было принять решение нанести ответный удар. «С нашей стороны летело все, что можно и нельзя. Ребята были вынуждены покинуть позицию, потому вызвали огонь на себя и на позиции врага, расстояние до которых всего 150−200 метров. „Наваляли“ в ответ знатно, был запрошен режим прекращения огня», — рассказал ветеран АТО.
Сейчас в районе позиции «Баня» работают представители Совместного центра по контролю и координации. Погибшего украинского бойца не успели унести с позиции. На 19 февраля запланирован обмен погибшими.
Украинская сторона зафиксировала, что утром 18 февраля враг использовал минометы 120 мм, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Считается, что целью обстрела было прорваться и продвинуться через линию разграничения. СБУ начало расследование, факты обстрелов возле Новотошковского, Орехово, Крымского и Хутора Вольный станут эпизодом уголовного производства.
Напомним, после того, как оккупанты утром 18 февраля перешли к активным наступательным действиям, погиб один украинский защитник, пятеро получили ранения.
Фото архив mil.gov.ua
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