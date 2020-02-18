Новый поворот в деле "бриллиантовых прокуроров": у Рябошапки приняли неожиданное решение

Украина

Во вторник, 18 февраля, Киевский апелляционный суд рассмотрел ходатайство Офиса генерального прокурора и решил передать в другую судебную инстанцию так называемое дело «бриллиантовых прокуроров», поскольку до этого суд рассматривал его не эффективно.

Сообщается, что уголовное производство по факту получения бывшими заместителем прокурора Киевской области и первым заместителем начальника Главного следственного управления ГПУ неправомерной выгоды в особо крупных размерах, которое ранее рассматривалось Голосеевским райсудом Киева, перенаправят в Оболонский районный суд города Киева «из-за неэффективности его судебного рассмотрения и нарушение разумных сроков».

В Офисе генпрокурора напоминают, что обвинительный акт в отношении бывших должностных лиц прокуратуры был направлен в суд в январе 2016 года.

Напомним, что во время обысков у высокопоставленных чиновников были найдены значительные валютные суммы, драгоценности и ценные бумаги.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в конце 2019 года Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда вернула дело «бриллиантовых прокуроров» в Голосеевский суд. После чего дело должны были начать слушать заново и с новым судейским составом.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter