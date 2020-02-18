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Со здания музея в Харькове рухнул балкон: момент попал на видео
В Харькове случилось ЧП возле здания художественного музея. Памятник архитектуры начала XX века обветшал, и единственный балкон двухэтажного здания рухнул на тротуар. Случилось это на перекрестке улиц Чернышевской и Жен Мироносиц.
Момент падения балкона попал на записи автомобильного видеорегистратора.
В музее говорят, что о плачевном состоянии балкона знали еще осенью 2019 года. Именно тогда на стене под навесной конструкцией появилась предупреждающая надпись, а опасное место оградили специальной лентой.
В результате падения балкона пострадавших не было, но тяжелые обломки упали на бокс с электротехническим оборудованием «Харьковоблэнерго».
Директор музея Валентина Мызгина рассказала в комментарии «Суспільне», что ждет решения специальной комиссии от управления культуры. Есть два варианта: либо балкон будет полностью демонтирован, либо же архитектурную деталь попытаются восстановить.
Напомним, в последние годы участились случаи, когда разрушаются исторические здания в Одессе, Львове, других исторических местах. Так, во Львове обломки скульптуры с фасада здания чуть не задели прохожую.
Фото suspilne. media
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— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...