Происшествия

В Никопольском районе Днепропетровской области 63-летняя женщина покончила с собой из-за угроз со стороны коллекторов. Женщина повесилась и, как подозревает полиция, подожгла собственный дом, в котором находились ее 40-летний сын и 61-летний брат. И сын и брат — инвалиды, поэтому выйти из дома они не смогли и погибли.

В селе Мусиевка, где 15 февраля произошел этот страшный случай, люди шокированы случившемся. О 63-летней Таисии односельчане отзываются хорошо. Говорят, что женщина была трудолюбивой и приветливой, не употребляла алкоголь. То, что ее дом горит, заметила соседка. Она вызвала пожарных, но, когда те приехали, брат и сын Таисии уже были мертвы — задохнулись угарным газом. А саму женщину нашли повешенной во дворе дома.

— Для всех жителей села этот случай стал потрясением, — рассказал «ФАКТАМ» председатель Приднепровского сельсовета Александр Прокопенко. — Таисия — абсолютно нормальная женщина. До выхода на пенсию работала бухгалтером. У нее очень непростая судьба. Больше пяти лет назад ее муж умер от рака. С тех пор она вынуждена была одна заботиться о сыне с первой группой инвалидности (у него ДЦП) и своем брате, тоже инвалиде. Но Таисия никогда не жаловалась. Она много работала, всегда была приветливой с соседями… О своих проблемах с банком она мало кому рассказывала. Но кредит действительно был, и преследования со стороны коллекторов — тоже. Таисия написала об этом в предсмертной записке.

Александр Прокопенко говорит, что сам видел эту записку.

— Таисия написала: «У меня отберут дом. Я не могу оказаться на улице с двумя инвалидами на руках». Написала, что в 2017 году она по просьбе одной женщины взяла в банке большой кредит. Та женщина втерлась к ней в доверие, обещала основать какой-то бизнес и обеспечить Таисии стабильный заработок. Но для бизнеса нужны были деньги. Женщина уговорила Таисию взять для нее кредит и пообещала, что будет сама гасить задолженность. Таисия ей поверила, а зря. Женщина оказалась аферисткой. Деньги забрала, но кредит не гасила. Набежали проценты, и Таисия не знала, что делать дальше. Были ли по этому поводу суды, честно говоря, не в курсе. Но знаю, что Таисии неоднократно звонили с угрозами. Скорее всего, это были коллекторы. Соседи рассказывали, что Тае звонили и говорили: «Выезжай. Если сама не уедешь, мы вышвырнем тебя из дома». Наверное, она не выдержала этого прессинга…

— У Таисии не было друзей или родственников, которые могли бы помочь?

— Нет. Были друзья, соседи, но кто сейчас может дать в долг 200 тысяч гривен? И это, насколько я знаю, только сумма самого кредита. С процентами, должно быть, значительно больше. Таисии не к кому было обратиться. И она понимала, что может остаться без крыши над головой. А тут еще угрозы… Видимо, это ее и сломало.

Я бы не стал утверждать, что она подожгла дом. Об этом в предсмертной записке ничего не сказано. Да и все, кто знал Таисию, не могут поверить, что она могла так поступить. Не исключено, что пожар начался по другим причинам. Это должно выяснить следствие. У Таисии остался еще один сын. Он служит по контракту во Львовской области. Парень приехал и похоронил родных…

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как коллекторы донимают людей угрозами. Они звонят днем и ночью, узнают телефоны всех родственников и даже соседей должника и говорят, что, если человек не отдаст долг, они доведут его до самоубийства. Чаще всего жертвами коллекторов становятся люди, которые берут так называемые быстрые кредиты. Их выдают не банки, а финансовые организации, которые устанавливают очень большие проценты.

Также «ФАКТЫ» рассказывали, что делать, если угрожают коллекторы.

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