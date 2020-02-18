Дело Пашинского: суд в Киеве принял решение по экс-нардепу

Украина

Бывший народный депутат Сергей Пашинский останется под круглосуточным домашним арестом до 27 марта 2020 года. Такое решение принял Киевский апелляционный суд.

Пашинскому осенью 2019 года вспомнили историю трехлетней давности и стычку на дороге с жителем Киевской области Вячеславом Химикусом. Ранее закрытое дело возобновили и направили на новое следствие, а самого Пашинского арестовали.

В декабре 2019 года решение по экс-депутату было пересмотрено. Пашинскому заменили СИЗО круглосуточным домашним арестом. Месяцем позже было решено, что под такими ограничениями подследственный останется до марта. Защита оспорила решение в апелляции, но 18 февраля суд решил, что вердикт останется в силе.

Напомним, Пашинский подозревается в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений (ч.1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины). Эпизод, о котором идет речь, случился 31 декабря 2016 года. Согласно материалам дела, на трассе в Васильковском районе Киевской области Пашинский выстрелил в ногу местному жителю, после того как тот напал и ударил бутылкой по голове. В прошлый раз следствие остановилось на том, что Пашинский действовал в пределах необходимой самообороны.

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