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Дело Пашинского: суд в Киеве принял решение по экс-нардепу
Бывший народный депутат Сергей Пашинский останется под круглосуточным домашним арестом до 27 марта 2020 года. Такое решение принял Киевский апелляционный суд.
Пашинскому осенью 2019 года вспомнили историю трехлетней давности и стычку на дороге с жителем Киевской области Вячеславом Химикусом. Ранее закрытое дело возобновили и направили на новое следствие, а самого Пашинского арестовали.
В декабре 2019 года решение по экс-депутату было пересмотрено. Пашинскому заменили СИЗО круглосуточным домашним арестом. Месяцем позже было решено, что под такими ограничениями подследственный останется до марта. Защита оспорила решение в апелляции, но 18 февраля суд решил, что вердикт останется в силе.
Напомним, Пашинский подозревается в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений (ч.1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины). Эпизод, о котором идет речь, случился 31 декабря 2016 года. Согласно материалам дела, на трассе в Васильковском районе Киевской области Пашинский выстрелил в ногу местному жителю, после того как тот напал и ударил бутылкой по голове. В прошлый раз следствие остановилось на том, что Пашинский действовал в пределах необходимой самообороны.
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