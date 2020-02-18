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Происшествия

В Ровно учительница приторговывала наркотиками прямо возле школы (фото)

19:36 18 февраля 2020 183
метамфетамин
Сергей КАРНАУХОВ, «ФАКТЫ» (Львов)

В Ровно сотрудники правоохранительных органов задержали 32-летнюю местную жительницу, которая на улице, недалеко от школы, продавала «психотроп» — метамфетамин. Напомним, ранее в Тернопольской области масштабную спецоперацию провели совместно сотрудники СБУ, полиции и прокуратуры — правоохранители пресекли действия группы лиц, которые изготовляли и распространяли наркотическое вещество метамфетамин.

— Задержание произошло во время оперативной закупки наркотиков сотрудниками уголовного розыска на улице Олены Телиги. За 600 гривен женщина продала оперативникам шесть доз метамфетамина, — сообщили в ГУ Национальной полиции Ровенской области. — Во время санкционированного обыска в квартире задержанной правоохранители также обнаружили наркотики. В отношении задержанной открыто уголовное производство по статье «Сбыт психотропных веществ», что предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет. Изъятые наркотики направлены на экспертизу.

По информации полиции, женщина воспитывает маленького сына и работает учительницей в одной из учебных заведений областного центра. Как сообщают местные СМИ, учительница торговала наркотиками на улице, где расположена школа, в которой она работает. Ведется следствие.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что правоохранители блокировали деятельность группировки, организовавшей контрабандный ввоз из Европы крупных партий наркосодержащих веществ.

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