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В Киеве вспоминают погибших на Евромайдане: онлайн-трансляция
В Киеве в годовщину трагических событий на Майдане организовано шествие в память о Героях Небесной Сотни. Близкие и друзья погибших собрались в Михайловском Златоверхом соборе на панихиду, а после окончания богослужения прошли колонной с Михайловской площади через центр города.
Конечной точкой марша будет Аллея Героев Небесной Сотни. Там состоится вече в память о погибших 18 февраля 2014 года.
Напомним, дочь одного из героев Небесной Сотни рассказала, что даже по прошествии шести лет боль от потери не стала слабее.
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