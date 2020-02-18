В Киеве вспоминают погибших на Евромайдане: онлайн-трансляция

Украина

В Киеве в годовщину трагических событий на Майдане организовано шествие в память о Героях Небесной Сотни. Близкие и друзья погибших собрались в Михайловском Златоверхом соборе на панихиду, а после окончания богослужения прошли колонной с Михайловской площади через центр города.

Конечной точкой марша будет Аллея Героев Небесной Сотни. Там состоится вече в память о погибших 18 февраля 2014 года.

Напомним, дочь одного из героев Небесной Сотни рассказала, что даже по прошествии шести лет боль от потери не стала слабее.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter