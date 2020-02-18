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Шоу-бизнес

Бывший муж Эвелины Бледанс снова стал отцом (фото)

20:53 18 февраля 2020 188
Семин
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Бывший муж российской актрисы Эвелины Бледанс, которая полтора года назад потеряла ребенка, Александр Семин снова стал отцом.

Семин снова женился еще в декабре прошлого года на девушке по имени Марина, а теперь она подарила ему дочь.

Девочку назвали Верой. Жена Семина рассказала «СтарХиту», что он был рядом все время. «Справки, анализы, покупки, взаимодействие с врачами, роддомом, курсы подготовки к родам — у беременных правда много забот, требующих больших ресурсов и сил. Это помимо нагрузки на организм, меняющегося гормонального фона и других радостей в виде токсикоза, изжоги. Стереотип о том, что беременность — исключительно счастье и удовольствие, далек от истины», — отмечала она, подчеркивая, что муж очень помогает.

Семин

Как известно, у Семина от Бледанс есть семилетний сын. Мальчик родился с синдромом Дауна. Его родители знали о диагнозе ребенка еще во время беременности, но отказались от советов врачей делать аборт.

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