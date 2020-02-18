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Будут ли облагать налогом деньги на карточках: налоговики сделали важное заявление
Слухи о том, что в ближайшее время вводится новый налог на пополнение банковских карт, оказались очень живучими. Государственной налоговой службе пришлось выступить со специальным разъяснением и опровергнуть домыслы.
«Никаких новых налогов не вводится. Информация о том, что вводится новый налог и теперь будут облагаться налогом все средства, поступающие на частные карты, не соответствует действительности. Налогообложение будет осуществляться исключительно в случаях, предусмотренных действующим законодательством», — говорится в разъяснении.
Попутно налоговикам пришлось внести ясность и по поводу изменившихся подходов к банковской тайне. В налоговой говорят, что от банка могут затребовать лишь информацию о наличии банковского счета у физлица (не предпринимателя). Для получения сведений о движении средств на банковском счете нужна будет санкция суда.
«Если Государственная налоговая служба узнает номер счета физического лица, то для раскрытия более детальной информации по нему (о движении средств
Напомним, ранее стало известно, что с 28 апреля 2020 года вступят в силу нормы закона, частично меняющего правила проверки финансовых операций. Под финансовый мониторинг подпадают и операции с виртуальными активами, в том числе с криптовалютами.
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