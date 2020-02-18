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Деньги

Будут ли облагать налогом деньги на карточках: налоговики сделали важное заявление

21:22 18 февраля 2020 1417
карточки
Инф. «ФАКТОВ»

Слухи о том, что в ближайшее время вводится новый налог на пополнение банковских карт, оказались очень живучими. Государственной налоговой службе пришлось выступить со специальным разъяснением и опровергнуть домыслы.

«Никаких новых налогов не вводится. Информация о том, что вводится новый налог и теперь будут облагаться налогом все средства, поступающие на частные карты, не соответствует действительности. Налогообложение будет осуществляться исключительно в случаях, предусмотренных действующим законодательством», — говорится в разъяснении.

Попутно налоговикам пришлось внести ясность и по поводу изменившихся подходов к банковской тайне. В налоговой говорят, что от банка могут затребовать лишь информацию о наличии банковского счета у физлица (не предпринимателя). Для получения сведений о движении средств на банковском счете нужна будет санкция суда.

«Если Государственная налоговая служба узнает номер счета физического лица, то для раскрытия более детальной информации по нему (о движении средств и т. п.) обязана обратиться в суд», — объясняют налоговики.

Напомним, ранее стало известно, что с 28 апреля 2020 года вступят в силу нормы закона, частично меняющего правила проверки финансовых операций. Под финансовый мониторинг подпадают и операции с виртуальными активами, в том числе с криптовалютами.

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