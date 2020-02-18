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Украина

Изолируют и возьмут под охрану: стало известно, какой город примет эвакуированных из Китая украинцев

22:06 18 февраля 2020 140
самолет
Инф. «ФАКТОВ»

Борт с эвакуированными украинцами из Китая прилетит в Украину утром 20 февраля. Самолет ждут в Международном аэропорту «Львов» После этого украинцев готовятся поместить в одно из 12 специализированных учреждений, чтобы там обеспечить карантин и нераспространение инфекции.

Как сообщает ТСН, руководство аэропорта Львова подтвердило, что собирается принять самолет. Будет выделен отдельный перрон, сразу с трапа людей пересадят в автобусы, а работников аэропорта, которые будут непосредственно контактировать с пассажирами, обеспечат средствами защиты, в том числе биокостюмами. После того, как группа покинет аэропорт, в терминале проведут дезинфекцию.

Что касается дальнейшей судьбы эвакуированных из китайского Уханя, то руководство Минздрава пока не может назвать заведение для обсервации и карантина. Министр ссылается, что сначала нужно понять точное количество людей на борту. Пока в списке на эвакуацию 49 украинцев и около 30 иностранцев — граждан шести стран.

Место карантина планируется тщательно охранять. Эту задачу возьмут на себя подразделения Нацгвардии.

Напомним, ранее эвакуированных украинцев планировалось поместить в одном из санаториев, но местные жители выступили с протестами.

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