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Суд отказался отстранить от должности главу Черновицкого облсовета и освободил под 10-миллионный залог

22:54 18 февраля 2020 60
мунтян
Инф. «ФАКТОВ»

Расследование против главы Черновицкого облсовета Ивана Мунтяна застопорилось. Высший антикоррупционный суд отказался отстранять чиновника от должности и позволил выйти под залог. Нужная сумма уже внесена.

Мунтяна подозревали в получении 180 тысяч долларов взятки за передачу в аренду бизнесмену местного санатория. 18 февраля суд не нашел причин отстранять чиновника от должности на два месяца. Ходатайство прокурора было отклонено.

Ранее суд определил, что Мунтян может выйти из СИЗО под залог 10 миллионов гривен, должен будет носить электронный браслет и не выезжать за пределы Черновцов. 18 февраля нужная сумма залога была внесена — ее перечислил сам Мунтян. 20 февраля суд рассмотрит апелляцию подследственного и, возможно, дополнительно смягчит меру пресечения.

Напомним, расследованием дела занимается Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Фото Іван Мунтян/Facebook

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