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Украина

Теплые дни перед резким похолоданием: синоптики предупредили о перемене погоды

7:21 19 февраля 2020 44
погода
Инф. «ФАКТОВ»

Погода в ближайшие дни продемонстрирует типичные февральские переходы от оттепели к холоду. Если день 19 февраля обещает быть преимущественно солнечным и теплым, то 20 февраля в ряде областей ожидаются снегопады и усиление морозов.

карта

Днем 19 февраля небольшой дождь возможен лишь на юго-востоке. В Карпатах синоптики прогнозируют мокрый снег. На остальной территории без осадков, утром туман. Днем до 9 градусов тепла, на юге до +12°.

карта

20 февраля первыми почувствуют похолодание западные области. Ночью ожидается мокрый снег, днем — сильные снегопады. Такая же погода возможна в юго-восточных регионах. На остальной территории похолодает до +5…+7 градусов днем, ночью небольшие морозы −1…−2 градуса.

Напомним, по народным приметам зима в третьей декаде февраля должны была напомнить о себе. Народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует, что морозы затянутся еще и на первые дни марта.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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