Украина

«Нет достоверной информации, кто наступал»: Арахамия сделал неоднозначное заявление о бое в районе Золотого (видео)

Народный депутат, лидер фракции «Слуга народа» в парламенте Давид Арахамия вновь попал в скандал из-за своих публичных заявлений. На этот раз депутат решил прокомментировать обострение на фронте и бой в районе Золотого Луганской области. Арахамия заявил, что не может сказать, кто конкретно наступал и с какой стороны.

Бой под Золотым начался около пяти часов утра 18 февраля. Первые комментарии от командования операции Объединенных сил появились около девяти утра. Тем не менее Арахамия раскритиковал политические силы в парламенте, которые оперативно выступили со своей оценкой случившегося.

«Сейчас ни у кого нет достоверной информации, каким образом это началось, кто конкретно наступал, с какой стороны наступал, какие формирования принимали участие. А уже кто-то дает политические оценки», — возмущался лидер фракции «Слуга народа».

Когда журналисты попросили уточнить, что имел в виду депутат, когда говорил про неизвестных наступавших с неизвестной стороны, Арахамия пошел на попятную.

«Конечно, понятно, с какой стороны было оно (наступление)… Мы имеем в виду, каким образом все началось, какие были наши действия, какие были их (врагов) действия», — попытался оправдаться депутат.

Напомним, ранее Арахамия уже оправдывался за свои заявления о возможном возобновлении подачи воды в оккупированный Крым. Тогда депутат обещал, что скандал будет уроком на будущее.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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