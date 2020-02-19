- 08:52 Бойфренд бывшей невесты Владимира Кличко Хейден Панеттьер снова ее избил
- 08:51 «Шахтер» – «Бенфика»: прогнозы букмекеров на матч 1/16 финала Лиги Европы
- 08:27 Перейти к плану "Б": генерал предложил отгородиться от Донбасса стеной
- 08:23 Где смотреть онлайн «Тоттенхэм» — «Лейпциг»: расписание трансляций матча Лиги чемпионов
- 07:57 «Нет достоверной информации, кто наступал»: Арахамия сделал неоднозначное заявление о бое в районе Золотого
- 07:52 Работал IT-шником в «Газпроме», но бросил все, чтобы на Донбассе защищать Украину: в Виннице убили ветерана АТО «Войдана»
- 07:32 Новые тренды в маникюре: эффект брызг и отпечатка
- 07:21 Теплые дни перед резким похолоданием: синоптики предупредили о перемене погоды
- 07:10 «Ливерпуль» потерпел поражение в Мадриде: события и видеообзор матча Лиги чемпионов
- 07:06 Дешевые кредиты на покупку жилья в Украине: снизят ли ставки до 10% к концу года
- 06:54 ФИГУРКА ДНЯ.«Фарфоровые» истории.19 февраля 2020
- 06:50 Страны ЕС выступили в поддержку Украины в Совбезе ООН
«Нет достоверной информации, кто наступал»: Арахамия сделал неоднозначное заявление о бое в районе Золотого (видео)
Народный депутат, лидер фракции «Слуга народа» в парламенте Давид Арахамия вновь попал в скандал из-за своих публичных заявлений. На этот раз депутат решил прокомментировать обострение на фронте и бой в районе Золотого Луганской области. Арахамия заявил, что не может сказать, кто конкретно наступал и с какой стороны.
Бой под Золотым начался около пяти часов утра 18 февраля. Первые комментарии от командования операции Объединенных сил появились около девяти утра. Тем не менее Арахамия раскритиковал политические силы в парламенте, которые оперативно выступили со своей оценкой случившегося.
«Сейчас ни у кого нет достоверной информации, каким образом это началось, кто конкретно наступал, с какой стороны наступал, какие формирования принимали участие. А уже кто-то дает политические оценки», — возмущался лидер фракции «Слуга народа».
Когда журналисты попросили уточнить, что имел в виду депутат, когда говорил про неизвестных наступавших с неизвестной стороны, Арахамия пошел на попятную.
«Конечно, понятно, с какой стороны было оно (наступление)… Мы имеем в виду, каким образом все началось, какие были наши действия, какие были их (врагов) действия», — попытался оправдаться депутат.
Напомним, ранее Арахамия уже оправдывался за свои заявления о возможном возобновлении подачи воды в оккупированный Крым. Тогда депутат обещал, что скандал будет уроком на будущее.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Люся, а ты встречала в своей жизни такого мужчину, от одного прикосновения которого тебя бросало в дрожь? — Конечно! Буквально вчера я была на приеме у стоматолога…