Стиль жизни

Болезни, ссоры и знакомства: гороскоп на 20 февраля для всех знаков зодиака

Четверг, 20 февраля, — день, когда многим не стоит ждать успеха в финансовых делах.

А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 20 февраля для всех знаков зодиака.

Овен

У вас, скорее всего, не будет ни крупных проблем, ни поводов для восторга.

Телец

Возможны нападки на вас со стороны окружающих. Будьте готовы дать отпор.

Близнецы

Вам неожиданно могут помочь влиятельные покровители: начальство, социально значимые люди и т. д.

Рак

Звезды советуют уделить время любой творческой деятельности: вам это пойдет на пользу.

Лев

Предвидится мероприятие, подразумевающее определенный расход, но оно принесет радость.

Дева

Вас будет тяготить общество других людей. Будьте готовы и к ряду неприятных ситуаций.

Весы

У одиноких Весов может состояться знакомство, которое окажется судьбоносным.

Скорпион

Обязательно уделите время своему здоровью — можете неожиданно приболеть.

Стрелец

Совет звезд: во всем доверяйте своей интуиции и не забывайте объективно оценивать информацию.

Козерог

Вкладывать деньги куда-либо в этот день не рекомендуется: это слишком рискованно.

Водолей

Во второй половине дня вы почувствуете упадок сил. Пересмотрите свое питание.

Рыбы

Старайтесь не провоцировать ссоры с близкими и коллегами — вас так и будет подмывать делать все наперекор.

Хорошего вам дня!

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