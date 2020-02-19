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Болезни, ссоры и знакомства: гороскоп на 20 февраля для всех знаков зодиака
Четверг, 20 февраля, — день, когда многим не стоит ждать успеха в финансовых делах.
А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 20 февраля для всех знаков зодиака.
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Овен
У вас, скорее всего, не будет ни крупных проблем, ни поводов для восторга.
Телец
Возможны нападки на вас со стороны окружающих. Будьте готовы дать отпор.
Близнецы
Вам неожиданно могут помочь влиятельные покровители: начальство, социально значимые люди
Рак
Звезды советуют уделить время любой творческой деятельности: вам это пойдет на пользу.
Лев
Предвидится мероприятие, подразумевающее определенный расход, но оно принесет радость.
Дева
Вас будет тяготить общество других людей. Будьте готовы и к ряду неприятных ситуаций.
Весы
У одиноких Весов может состояться знакомство, которое окажется судьбоносным.
Скорпион
Обязательно уделите время своему здоровью — можете неожиданно приболеть.
Стрелец
Совет звезд: во всем доверяйте своей интуиции и не забывайте объективно оценивать информацию.
Козерог
Вкладывать деньги куда-либо в этот день не рекомендуется: это слишком рискованно.
Водолей
Во второй половине дня вы почувствуете упадок сил. Пересмотрите свое питание.
Рыбы
Старайтесь не провоцировать ссоры с близкими и коллегами — вас так и будет подмывать делать все наперекор.
Хорошего вам дня!
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