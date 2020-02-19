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Россия не планирует уходить с Донбасса в обозримом будущем, — Волкер
Россия вряд ли уйдет с Донбасса в ближайшем будущем, потому Украине очень важно выбрать правильную тактику в конфликте. Об этом заявил Курт Волкер, долгое время занимавший пост спецпредставителя США по вопросам Украины. Позиция Волкера совпадает с той, что ранее озвучивали военные эксперты.
По мнению дипломата, Кремль заинтересован в долгоиграющем конфликте в регионе. «Путин стремится к тому, чтобы ваша борьба за свои территории продолжалась еще очень долго. Я не думаю, что Россия планирует уходить с Донбасса когда-либо в обозримом будущем», — заявил Волкер в интервью «Европейской правде».
В этой ситуации Украине очень важно не поступаться своими интересами. «Вы должны предотвращать новую агрессию, сохранять давление на Россию, и в то же время развивать Украину как современное демократическое государство», — советует дипломат.
Напомним, выбранная украинским руководством тактика постоянных уступок себя не оправдала. 18 февраля Россия вновь обострила ситуацию на фронте, устроив обстрел в районе Золотого.
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