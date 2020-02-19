24.30 / 24.52 26.23 / 26.58
Киев: +5
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Россия не планирует уходить с Донбасса в обозримом будущем, — Волкер

11:50 19 февраля 2020 75
волкер
Инф. «ФАКТОВ»

Россия вряд ли уйдет с Донбасса в ближайшем будущем, потому Украине очень важно выбрать правильную тактику в конфликте. Об этом заявил Курт Волкер, долгое время занимавший пост спецпредставителя США по вопросам Украины. Позиция Волкера совпадает с той, что ранее озвучивали военные эксперты.

По мнению дипломата, Кремль заинтересован в долгоиграющем конфликте в регионе. «Путин стремится к тому, чтобы ваша борьба за свои территории продолжалась еще очень долго. Я не думаю, что Россия планирует уходить с Донбасса когда-либо в обозримом будущем», — заявил Волкер в интервью «Европейской правде».

В этой ситуации Украине очень важно не поступаться своими интересами. «Вы должны предотвращать новую агрессию, сохранять давление на Россию, и в то же время развивать Украину как современное демократическое государство», — советует дипломат.

Напомним, выбранная украинским руководством тактика постоянных уступок себя не оправдала. 18 февраля Россия вновь обострила ситуацию на фронте, устроив обстрел в районе Золотого.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

погода

Теплые дни перед резким похолоданием: синоптики предупредили о перемене погоды

Дмитрий Шепелев

Бывший муж Жанны Фриске Дмитрий Шепелев ушел с главного российского канала

Кофе

Ученые определили количество кофе, продлевающее жизнь на два года

карточки

Будут ли облагать налогом деньги на карточках: налоговики сделали важное заявление

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер