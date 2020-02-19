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Шоу-бизнес

Бритни Спирс попала в больницу с переломом (фото)

12:16 19 февраля 2020 415
Бритни Спирс
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Американская певица Бритни Спирс попала в больницу. 38-летняя поп-звезда сломала плюсневую кость стопы во время танцев. Об этом сообщил в Instagram ее 26-летний бойфренд — фитнес-тренер Сэм Асгари, с которым она встречается уже три года.

Сэм опубликовал их совестное с Бритни фото, сделанное в больничной палате — вместе с пожеланием скорейшего выздоровления, чтобы она могла «прыгать, бегать и танцевать до упаду».

Несколькими днями ранее перелом перелом получила также племянница Бритни — 11-летняя Мэдди, дочь ее младшей сестры Джейми Линн. Девочка сломала руку. 28-летняя Джейми Линн пожаловалась в соцсетях, что теперь ей приходится бегать из больницы в больницу — от дочки к сестре.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что отца Бритни Спирс лишили опекунства над ней после того, как он избил внука.

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