Бритни Спирс попала в больницу с переломом (фото)

Шоу-бизнес

Американская певица Бритни Спирс попала в больницу. 38-летняя поп-звезда сломала плюсневую кость стопы во время танцев. Об этом сообщил в Instagram ее 26-летний бойфренд — фитнес-тренер Сэм Асгари, с которым она встречается уже три года.

Сэм опубликовал их совестное с Бритни фото, сделанное в больничной палате — вместе с пожеланием скорейшего выздоровления, чтобы она могла «прыгать, бегать и танцевать до упаду».

Несколькими днями ранее перелом перелом получила также племянница Бритни — 11-летняя Мэдди, дочь ее младшей сестры Джейми Линн. Девочка сломала руку. 28-летняя Джейми Линн пожаловалась в соцсетях, что теперь ей приходится бегать из больницы в больницу — от дочки к сестре.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что отца Бритни Спирс лишили опекунства над ней после того, как он избил внука.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter