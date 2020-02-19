- 13:22 В Днепре вооруженные бандиты похитили предпринимательницу: подробности и видео
- 13:16 Отравление детей на Тернопольщине: число пострадавших резко возросло
- 13:14 Болезни, ссоры и знакомства: гороскоп на 20 февраля для всех знаков зодиака
- 13:13 61-летняя Мадонна смутила сеть фото, на котором страстно целуется с 25-летним бойфрендом
- 13:12 «На самом деле» не закроют: назван преемник Дмитрия Шепелева на Первом канале
- 13:11 Cлужба «скорой помощи»: что нужно изменить в ее работе?
- 13:01 В Иране заявили, что "черный ящик" сбитого самолета МАУ требует восстановления
- 12:59 Украина вводит безвиз с популярным курортом на Карибах
- 12:53 Стало известно, сколько денег Криштиану Роналду ежемесячно выделяет своей невесте
- 12:37 Эвакуация украинцев из Китая: карантинное помещение возьмут под двойную охрану
- 12:35 Дожди и сильный ветер: синоптик предупредила украинцев об ухудшении погоды
- 12:33 "Шоколадка": Регина Тодоренко загорела до неузнаваемости
Бритни Спирс попала в больницу с переломом (фото)
Американская певица Бритни Спирс попала в больницу. 38-летняя поп-звезда сломала плюсневую кость стопы во время танцев. Об этом сообщил в Instagram ее 26-летний бойфренд — фитнес-тренер Сэм Асгари, с которым она встречается уже три года.
Сэм опубликовал их совестное с Бритни фото, сделанное в больничной палате — вместе с пожеланием скорейшего выздоровления, чтобы она могла «прыгать, бегать и танцевать до упаду».
Несколькими днями ранее перелом перелом получила также племянница Бритни — 11-летняя Мэдди, дочь ее младшей сестры Джейми Линн. Девочка сломала руку. 28-летняя Джейми Линн пожаловалась в соцсетях, что теперь ей приходится бегать из больницы в больницу — от дочки к сестре.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что отца Бритни Спирс лишили опекунства над ней после того, как он избил внука.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
На одесском рынке: — Молодой человек, зачем было забивать такого маленького кролика?! В нем же почти нет мяса! — Я его забил?! Здрасьте! Он сам умер!